過期進口蛋19日全數銷毀「影像紀錄全公布」 估計耗費金額曝光
2023年初台灣歷經一波缺蛋風波，為了解決蛋荒，農業部專案進口1.5億餘顆雞蛋，卻引發一連串效期、洗產地爭議，而過期雞蛋銷毀費用與過程備受關注。立法院經濟委員會17日到屏東考察專案進口雞蛋保存及去化辦理情形，立委楊瓊瓔估計，專案進口蛋從購買到銷毀，耗費約10億元，怒批錯誤政策浪費民脂民膏，人民卻無能為力。而這些雞蛋，最後於會中決議，會在19日全數銷毀。
記者王德蓉／綜合報導
針對民眾關心過期蛋流向及倉儲費用，楊瓊瓔在考察後表示，會後有2項決議，一、去化過程影像紀錄將於月底全數公布在農業部網站雞蛋專區；二、加速完成去化工作，原本是預計在月底，將提前在4月中銷毀包括土耳其、巴西、澳洲等國進口的5580萬顆雞蛋。楊瓊瓔指出，此次的錯誤決定，據悉大約花費10億元，政府要補救錯誤決策，要求農業部4月底前做最簡單SOP流程，協助業者升級雞舍，缺蛋絕不能再發生。
至於銷毀所需經費部分，民眾黨立委張啟楷指出，目前所知已耗費4億多元，銷毀的過程中又花了多少錢，後續要持續追查；農業部先前說銷毀約需2億5千萬元，可考察報告卻只列出約1億2千7百多萬元，應說明中間落差，要求農業部在月底前列出所有花費。
對此，農業部代理部長陳駿季表示，進口雞蛋確實有達到平穩蛋價的功能，雖然在政策面有達到，可執行過程中有行政檢討空間；過期雞蛋報廢處理從去年5580萬顆，至今剩220萬顆，預計4月19日全數完成去化。至於銷毀雞蛋的費用，陳駿季表示，因有時間落差，倉儲費等過期蛋處理費用需等待報廢過程完才能計算，所以目前較難評估，費用會如期提供給立院經濟委員並公布在農業部網站。