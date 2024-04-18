5成3學生用AI完成作業！9成教師盼有明確規範與工具進行評測

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雲書苑總經理林政宏表示，快刀中文相似度比對系統原本即利用自然語言處理和機器學習技術進行開發，「快刀AI中英文 ChatGPT 文章辨識系統」利用快刀專利核心技術，分析文本中的語言特徵，例如句子結構、語法、用詞等辨識ChatGPT生成的文章。
林政宏提到，「快刀AI中英文 ChatGPT 文章辨識系統」具有明確的規範，若作品原創度達100%，則表示文章屬於作者原創；若作品原創度落在51%到99%，則建議教師抽查「疑似AI生成內容」標記處；若作品原創度屬於0%到50%，則建議逐句檢查「疑似AI生成內容」與「高機率AI 生成內容」標記處，盼透過科技工具，正確引導學生「標註」的好習慣。
雲書苑指出，目前已獲得許多高中的採用的快刀AI能夠識別出包括 GPT4，GPT3，GPT2，BERT，Jasper 等等AI語言模型所產生的內容，除了中、英文以外，快刀AI先生也可辨識法語、德語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、俄語、波蘭語、荷蘭語、瑞典語、羅馬尼亞語、捷克語和挪威語等多國語言ChatGPT生成的文章。
雲書苑表示，目前生成式AI對於學術倫理影響的議題已受社會大眾重視，缺乏明確指引與工具協助，而造成對學生、校譽的影響案例與爭議逐漸浮現。從國、高中時期透過科技工具協助，建立學生正確的學術倫理的觀念至為關鍵，以養成學生更具原創的競爭力。