世界首屆「AI小姐」選美大賽！冠軍有42萬元獎金 評審竟也非真人
世界AI（人工智慧）創作者獎 (WAICA) 和成人訂閱制內容平台Fanvue日前共同宣布，將共同舉辦全球首屆AI選美大賽，會在5月10日評選出第一屆「AI小姐」，贏家可得總值1.3萬美元（約42萬台幣），有趣的是，就連評審也都不是真人。
國際中心顏得智／綜合報導
根據富比士報導，這場AI選美比賽的參賽者，將依據各自的外表和姿態，以及創造技術能力做評判，同時，社群平台與粉絲互動的次數還有受眾增加率也是參考指標。
第一屆AI小姐，將總價約1.3萬美元獎金，亞軍和季軍也將獲得獎勵，獲勝者結果將於5月10日公布，並於當月稍晚舉行線上頒獎典禮。
值得注意的是，此次AI選美大賽的評審，只有2名真人評審，其餘都是AI評審，其中一名AI評審羅培茲 (Aitana Lopez) 在IG上甚至擁有超過30萬名粉絲，每月代言品牌能獲得約一萬美元的收入；另一位AI評審艾蜜莉 (Emily Pellegrini)也是破20萬粉絲的知名AI網紅。
Fanvue 聯合創辦人在一份聲明中表示，「我們與 WAICA 有著共同的願景，就是成為人工智慧創作者的奧斯卡獎。」