GoShare聯手台積電「正式進駐新竹」！竹科人全嗨炸：通勤超方便
Gogoro與台積電聯手在新竹設立營運換電，移動共享服務GoShare也同步進駐新竹，共有300輛共享機車投放，其中還首次引進Gogoro最新兩顆電池版本JEGO車款，讓不少新竹市民興奮直呼「之後在市區活動轉乘或上下班通勤應該會方便很多！」
記者賴禹妡／綜合報導
GoShare正式進駐新竹，投放了300台共享機車，在新竹市、新竹縣竹北市、竹東市與寶山鄉等地區範圍提供服務，更上線全新共享車款JEGO，滿足新竹市民的代步需求，達到「低碳永續」的目標。
Gogoro更與台積電聯手，共同在新竹縣市建置與升級了75座換電站，其中15站採用綠能供電站點，竹科換電量還提升2.25倍。且還提供陽明交通大學與清華大學兩校學2年的9折騎乘優惠。不僅如此，新竹市民在4月19日至21日期間全天提供跳半價優惠，4月22日至5月5日期間再享騎一趟送100元、換電一次送75元。
對此，有新竹網友在PTT轉發消息，直呼「新竹終於有Goshare了！」原PO透露，之前就蠻好奇為何新竹市沒有路邊共享機車，「感覺塞車或搭高鐵後轉乘還蠻好用的啊，填補很多地方大眾交通的不變XD」，如今Goshare進駐新竹，讓他忍不住開心表示：「之後在市區活動轉乘或上下班通勤應該會方便很多」，貼文曝光後，也引來大批同住新竹的網友留言狂讚。