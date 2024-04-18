傳鄭文燦接海基會！藍委狂酸：找「有澳門交流經驗」對陸釋善意？

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許宇甄指出，2011年時任台北市議員林瑞圖曾在節目上爆料，梁文傑跟鄭文燦赴澳門接受招待上酒店，整趟花費約台幣151萬元。隨後2人提告林瑞圖，經查台灣台北地方法院101年度訴字第115 號民事判決指出，「其確有相當理由確信所為系爭招待言論為真實」，宣判原告梁文傑跟鄭文燦敗訴。他們兩位到澳門玩樂是法院認證為真，原來賴清德的政治潔癖遇上新潮流會轉彎！
許宇甄認為，去年大選期間，鄭文燦被爆出到澳門約會的錄影畫面，該事件迄今還沒調查結束，今日突然要讓有澳門豐富交流經驗的鄭文燦接任海基會董事長，而梁文傑仍任職陸委會副主委，這種用人方式對尋求兩岸突破健康嗎？若這麼不在意外界眼光，何不乾脆再找趙天麟來接海基會副董事長？
許宇甄質疑，現在兩岸交流幾乎完全停滯，除了文書驗證等行政工作外，我方海基會給對岸海協會的相關信息都被已讀不回，陸委會跟大陸的國台辦更是無法往來；美國的中國問題專家曾說過，兩岸的最短距離是透過華盛頓，但美中關係惡化，華府方面也很難使得上力，難道賴清德想透過鄭文燦的親身交流經驗，對陸方釋出善意，藉以突破大陸8年來的不理不睬？還是想打造新途徑，建立特殊交流管道？
許宇甄強調，兩岸關係陷於緊張情勢多年，亟需有人出面緩解壓力，鄭文燦的特殊經驗或許能為兩岸帶來一道曙光，但要用鄭文燦當海基會董事長前，應先釐清澳門錄影帶的「真偽」，若影像為真，我方主談人的把柄被陸方掌握，社會大眾難以信任這樣的人可以代表我方跟陸方進行對談、交流；鄭文燦台大碩士論文是研究大陸基層選舉，被台大認定是抄襲，碩士學位因而被取消，他去大陸交流不怕被恥笑嗎？海基會董事長歷來都是德高望重或具外交專業者接任，鄭文燦爭議連連，不適合接掌海基會。