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母親節送什麼禮物？曾國城：今年除了五位數紅包還加碼「這」個

▲藝人曾國城，今年除了紅包也加碼送出Cuisinart美膳雅三合一多功能微波氣炸烤箱給媽媽。（圖／NOWnews攝）
▲藝人曾國城，今年除了紅包也加碼送出Cuisinart美膳雅三合一多功能微波氣炸烤箱給媽媽。（圖／NOWnews攝）

生活中心/綜合報導

每年最重要的母親節，總是想破頭，不知道該送給媽媽什麼樣的禮物最適合嗎？根據網路調查，最多媽媽心目中的排行，比起鮮花、卡片，還是希望收到實用型禮物，就屬家電、家用品為最夯。就連藝人曾國城，今年除了紅包也加碼送出Cuisinart美膳雅三合一多功能微波氣炸烤箱給媽媽。

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▲考量曾媽媽的健康，加上烹調時間短、少油的特性，曾國城準備Cuisinart美膳雅的三合一多功能微波氣炸烤箱給她。（圖／NOWnews攝）
▲考量曾媽媽的健康，加上烹調時間短、少油的特性，曾國城準備Cuisinart美膳雅的三合一多功能微波氣炸烤箱給她。（圖／NOWnews攝）
過去就常透露，三節跟母親節都會祭出紅包給媽媽的演藝圈孝順代表曾國城，經常被問及母親節時如何孝親，除了替媽媽準備五位數紅包之外，善於料理的他，今年考量曾媽媽的健康，加上烹調時間短、少油的特性，十分適合料理新手，特別為她準備了Cuisinart美膳雅三合一多功能微波氣炸烤箱。

▲曾國城分享，Cuisinart美膳雅的三合一多功能微波氣炸烤箱，可以在短短的30分鐘內搞定三菜一湯。（圖／NOWnews攝）
▲曾國城分享，Cuisinart美膳雅的三合一多功能微波氣炸烤箱，可以在短短的30分鐘內搞定三菜一湯。（圖／NOWnews攝）
曾國城分享，平時家中是媽媽在做菜、爸爸負責清理碗盤，兩人配合的很好，老倆口透過Cuisinart美膳雅的三合一多功能微波氣炸烤箱，可以在短短的30分鐘內搞定三菜一湯，不管是氣炸、微波，還是烤箱的功能，多種的設定模式都獨立到位、操作簡單，能讓每天做菜充滿變化。

▲Cuisinart美膳雅的三合一多功能微波氣炸烤箱多種的設定模式，讓家常料理多變。（圖／NOWnews攝）
▲Cuisinart美膳雅的三合一多功能微波氣炸烤箱多種的設定模式，讓家常料理多變。（圖／NOWnews攝）
不只這樣，曾國城還偷偷透露，自己也想嘗試用微波氣炸烤箱做「鹽烤泉水鱸魚」給自己的家人吃，推薦不管是料理小白，還是剛剛成立家庭的小夫妻，或是短時間要做出三菜一湯的一家三口、四口等，都可以透過Cuisinart美膳雅的微波氣炸烤箱，短時間內搞定多道料理，加上正好適逢母親節檔期，不妨跟隨曾國城的腳步，孝親、自用兩相宜！

適逢母親節即將到來，Cuisinart美膳雅微波氣炸烤箱推出促銷活動，有興趣民眾不妨參考:

Momo

Sogo/新光百貨怡眾櫃位

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