10微罪擬不開放民眾檢舉 王國材認「有2項」不應排除
日前交通部研議，交通違規罰款1200元以下將不記點，也不開放民眾檢舉，引發議論。今（18）日交通部長王國材表示，有10個項目排除民眾檢舉，但民眾仍可報案交由警察處理，他也認同，占用身障車位、騎機車不戴安全帽，應不要排除民眾檢舉。
記者許若茵／台北報導
交通部研擬修正1200元以下輕微違規不開放民眾檢舉，項目包括：機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽、騎機車手持行動電話通話、汽機車駕駛人手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全、倒車未顯示燈光或不注意行人；大型車倒車無人在後指引、在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道（包含騎樓）、行人穿越道、快車道臨時停車、在交岔路口、公共汽車招呼站十公尺及消防車出入口五公尺內臨時停車、不依順行方向或併排臨時停車、在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道（包含騎樓）、行人穿越道、快車道、交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內或消防車出入口五公尺內停車、在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場、或其他公共場所出入口或消防栓前停車、於身心障礙專用停車位違規停車等10項。
王國材今表示，這10項排除民眾檢舉，是環境整頓前的權宜措施，但民眾仍可打110或用110 APP報案，警察到現場處理，本月初公聽會中，大家認為佔用身障者車位、騎乘機車不戴安全帽不應排除，他也認同，就交由立委和立院討論。
王國材也說，去年道交條例修正加嚴，今年稍微權宜減少檢舉項目，交由民眾討論達成共識。