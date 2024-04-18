《不夠善良》蔡健雅合影兩大影后「撞臉伍佰」 影迷笑喊回不去了
台劇《不夠善良的我們》開播以來熱度超高，過於現實的劇情引起不少觀眾心中共鳴，該劇由賀軍翔、林依晨、許瑋甯、柯震東主演，卡司陣容堅強，連原聲帶都邀來金曲歌后蔡健雅操刀。近日兩位女主角和蔡健雅一起接受雜誌專訪，其中一張照片卻讓網友歪樓，「這組照片真的很容易把蔡健雅看成伍佰欸。」
記者薛羽彤／綜合報導
蔡健雅和林依晨、許瑋甯近日為了新戲《不夠善良的我們》接受雜誌專訪，其中一張照片，林依晨、許瑋甯緊貼在蔡健雅的身旁，蔡健雅的髮型加上臉蛋的角度，被網友誤認成搖滾天王伍佰，網友發文表示「這組照片真的很容易把蔡健雅看成伍佰欸。」在Threads上引起討論「我媽是蔡健雅粉絲，剛剛給她看這張照片，她也認成伍佰」、「完蛋了，真的回不去了」、「剛滑到沒看標題還想說，伍佰為什麼會跟她們合照」、「不說還好，說出來就回不去了」、「真的好像。」
此外，《不夠善良的我們》討論度破表，賀軍翔在劇中擺脫花美男的形象，刻意扮老以白髮平頭造型演出中年男性的滄桑，被影迷發現撞臉新北市長侯友宜，「為什麼明明是賀軍翔，我卻一直看到侯友宜？」連市長也關注到此新聞，在IG在回覆「謝謝劇迷和網友的善良，人家比我帥太多了⋯大家一起支持台劇！」
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