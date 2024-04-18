惡保母姊妹起訴！對折綑綁塞水桶、餵食廚餘　恐怖凌虐手法曝光

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此外，姊妹倆還長時間命剴剴裸體罰站陽台、屋內等角落，讓剴剴只能站著睡覺，只要不從，即以腳踹、毆打剴剴，致剴剴害怕畏懼而不停顫抖，且身體因長期綑綁導致四肢變形不對稱。
姊妹倆見剴剴走路慢，竟從後面推剴剴去撞牆，致頭部撞及地面或牆壁，甚至用指甲刮剴剴頸部，導致剴剴脖子受有撕裂傷及全身含頭臉部、四肢、生殖器、指甲、頭皮等多處新舊不同程度鈍挫擦傷、瘀傷、裂傷、大血管塌陷、下門牙缺牙（3顆斷裂、1顆脫落）、皮下軟組織出血、壞死及血液、組織液鬱積等傷害。
檢方還查出，劉姓姊妹檔不但未帶剴剴就醫接受治療，甚至還重複使用爬滿蟑螂之紙杯，盛裝不新鮮、冰箱廚餘、燒焦物絞碎或打泥物餵食剴剴，且不願幫剴剴穿衣服，甚至在冬天也讓剴剴裸體，並且一天只提供一餐量約半個紙杯的冷凍泥狀絞碎物給剴剴吃，致剴剴長期營養不良、缺血而身體衰弱，並感染肺炎。
剴剴因遭保母姊妹凌虐，且持續未獲適當食物、睡眠、照護、醫療或救助，造成長期營養不良、肺炎、身心狀況持續惡化。去年12月23日晚間10時許，剴剴出現嘔吐，手腳冰冷、食慾不振及活動力下降情形，但保母未立即將他帶往就醫，僅將他置於電腦雜物間角落。
直到隔日凌晨0時，發現剴剴無意識，才緊急通報送醫，最終仍因低血容性休克而停止呼吸死亡，院方驚覺剴剴全身多處外傷，認為傷勢有異進行通報，全案這才曝光。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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