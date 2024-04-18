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惡保母姊妹起訴！對折綑綁塞水桶、餵食廚餘　恐怖凌虐手法曝光

▲北市1歲半男嬰遭保母虐死。（圖／翻攝畫面）
▲北市1歲半男嬰遭保母虐死。（圖／翻攝畫面）

社會組／綜合報導

台北地檢署今（18）日依凌虐兒童妨害身心發展致死罪嫌起訴虐死1歲童剴剴（化名）的惡保母姊妹檔，並移送北院國民法庭審理，決定是否繼續羈押，而2人凌虐手法也隨之曝光，不但多次將剴剴身體對折綑綁塞入水桶，導致四肢變形不對稱，甚至一天只提供一餐約半個紙杯，盛裝冰箱廚餘、燒焦物絞碎等物餵食剴剴，導致剴剴長期營養不良、肺炎、身心狀況持續惡化，去年12月底不堪凌虐身亡，引發全民激憤。

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起訴書指出，劉姓姊妹檔去年8月間接受兒福聯盟轉介，自９月1日起全日照護剴剴，2人卻常以繩索、布條綑綁剴剴四肢、頭部，將他身體部位對折綑綁，再用口罩、保力龍遮蓋眼睛後，使用行李帶將他綁在椅腳邊，或將他塞入水桶、擁擠角落雜物邊。

此外，姊妹倆還長時間命剴剴裸體罰站陽台、屋內等角落，讓剴剴只能站著睡覺，只要不從，即以腳踹、毆打剴剴，致剴剴害怕畏懼而不停顫抖，且身體因長期綑綁導致四肢變形不對稱。

姊妹倆見剴剴走路慢，竟從後面推剴剴去撞牆，致頭部撞及地面或牆壁，甚至用指甲刮剴剴頸部，導致剴剴脖子受有撕裂傷及全身含頭臉部、四肢、生殖器、指甲、頭皮等多處新舊不同程度鈍挫擦傷、瘀傷、裂傷、大血管塌陷、下門牙缺牙（3顆斷裂、1顆脫落）、皮下軟組織出血、壞死及血液、組織液鬱積等傷害。

檢方還查出，劉姓姊妹檔不但未帶剴剴就醫接受治療，甚至還重複使用爬滿蟑螂之紙杯，盛裝不新鮮、冰箱廚餘、燒焦物絞碎或打泥物餵食剴剴，且不願幫剴剴穿衣服，甚至在冬天也讓剴剴裸體，並且一天只提供一餐量約半個紙杯的冷凍泥狀絞碎物給剴剴吃，致剴剴長期營養不良、缺血而身體衰弱，並感染肺炎。

剴剴因遭保母姊妹凌虐，且持續未獲適當食物、睡眠、照護、醫療或救助，造成長期營養不良、肺炎、身心狀況持續惡化。去年12月23日晚間10時許，剴剴出現嘔吐，手腳冰冷、食慾不振及活動力下降情形，但保母未立即將他帶往就醫，僅將他置於電腦雜物間角落。

直到隔日凌晨0時，發現剴剴無意識，才緊急通報送醫，最終仍因低血容性休克而停止呼吸死亡，院方驚覺剴剴全身多處外傷，認為傷勢有異進行通報，全案這才曝光。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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