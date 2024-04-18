大谷翔平全場3安猛打賞又盜壘！MVP打線熄火 道奇0:2不敵國民
大谷翔平猛打賞！MLB洛杉磯道奇今（18）日在主場交手華盛頓國民，進行3連戰系列賽最終戰，前面兩次交手雙方各拿下1勝、1敗，本場道奇日籍「二刀流」大谷翔平貢獻3安猛打賞，但可惜道奇全場僅敲出5安，國民則是在首局靠著CJ Abrams開轟與Joey Meneses高飛犧牲打攻下2分奠定勝基，終場就以2:0擊敗道奇。道奇隊「MVP」打線，開路先鋒Mookie Betts與三棒Freddie Freeman都打擊熄火，只有大谷正常發揮。
記者張志宇/綜合報導
本場大谷翔平在首打席就敲出右外野安打，擊球初速為107.9英里（約173公里），第二打席則是左外野飛球出局，第三打席敲出右外野安打，擊球初速為106.7英里，第四打席擊出中外野安打，並跑出本季第4次盜壘成功。
大谷翔平合計本場4打數敲出3支安打，全為短程的一壘安打，賽後打擊率為0.360，此外大谷翔平本季已經累積31安，與隊友Mookie Betts、休士頓太空人Jose Altuve並列大聯盟安打王。
此戰國民在首局就靠著CJ Abrams開轟與Joey Meneses高飛犧牲打攻下2分，與先發Jake Irvin繳出6局好投，送出6K僅被敲出4安無失分，徹底封鎖道奇打線，終場就以2:0戰勝道奇。
值得一提，雖道奇近5戰僅拿下2勝，但目前仍以戰績12勝、9敗，暫居國家聯盟西區龍頭。
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