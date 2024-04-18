花蓮強震災情慘重！國內外不斷湧入支持 賑災善款正式突破10億元
403花蓮強震釀不少災情，不只國人，日本在內的多個外國也紛紛掏出錢包捐款賑災，累計至今（18）日上午7時，累計善款已突破10億元。
記者陳宜加／台北報導
花蓮3日發生規模7.2強震，花蓮地區災情慘重，衛福部所轄公設財團法人賑災基金會4日開辦「0403花蓮震災募款專案」，捐款時間持續至5月3日，截至今日上午7時，募得約10.4億元，總捐贈筆數16.3萬筆。賑災基金會表示，震後災民各項需求急迫，為儘速撥款供災民應急，賑災基金會款項無虞，可最快速度支援到位，各縣市政府根據已掌握災損需求，儘快寬估需求人數及金額，提送賑災基金會，便可立即撥款，後續再依實際情形核銷，多退少補。
賑災基金會表示，災民可洽戶籍所在之縣市政府詢問相關賑助事宜。如有超出法定賑助項目，而屬於災害援助、緊急醫療、收容安置、復原重建四大用途其中之一者，得由縣市政府另提專案向基金會申請。
賑災基金會感謝捐款人的愛心，專案募款在清明連假時啟動，在無企業組織大額捐入之前，光是連假期間就已募得1.4億，超過9萬5000人次捐款支持。許多政界人士皆以個人名義捐款，企業、宗教組織作為表率，捐助大額款項，希望能為災民盡一份心力，「無論金額大小、身份國籍，攜手匯集關懷與資源，是對災民的感同身受，也是對重建的實際支持。」