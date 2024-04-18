德州媽媽曝入罪黃子佼4困境！為受害者抱屈：正義真是太難了

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德州媽媽表示，法律上要送惡人入獄有4個困境。
第一、證人必須具名。
演藝圈的化妝師與工作人員雖容易看到圈內的骯髒事，但他們不敢發聲，有些是因為不認得被騷擾的是誰（可能是素人小模），有些是因受害者並不一定想被揭露，還有考量一旦具名檢舉，極有可能會丟了工作。
第二、被偷拍受害者不知道自己被偷拍。
李宗瑞被送進監獄的關鍵因素是因為「偷拍流出」，被15名受害者「指認」後提告、9名受害者發現自己被迷奸提告性侵。但是偷拍這項罪行，只要沒有流出，是很難將惡人繩之以法的。不希望流出，但希望偷拍者入獄，極難。
第三、證據不足。
《兒少法》性剝削36條規定，要滿足「客觀上足以引起性慾或羞恥」的條件才犯法，也就是說拍攝少女穿泳衣是不犯法的，不然泳衣廣告全觸法。就算脫到幾近全裸，咬定為「藝術創作」，也可能免罰。
第四、無法給受害者百分百不會曝光的保證。
德州媽媽向幾位業界人士了解能不能100%保證保密，得到建議都是不要給出這種承諾：
（1）性侵被害者會同時跟社工單位、醫療單位、檢警單位合作，即使每個單位都只有一位負責，就至少有三位了。
（2）法院有時會搞錯，即使已經註明律師代收，通知書也不小心寄到戶籍地。當然也會遇到律師忘記特別註明的時候。
（3）所有的案件起訴後得公告，記者會去抄寫報導。有名的案子，就算名字受保護，看案情也猜得出來。
德州媽媽表示，「了解情況後，實在是無法給出絕對保密的承諾。因為承擔風險的不是我，正義真是太難了。」她作為家長只能思考要提早告訴孩子們，萬一遇到性侵就是「第一件事就是去警局驗傷、取得加害人的精液」，但遲遲不知道該在何時才能告知小孩，網友們心有戚戚焉，感嘆「有很多不公不義的事，大多數人都知道卻無力改變」、「這真的是一個想到會很無力的議題」，仍肯定德州媽媽的努力，一定會對現況有所改變。
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