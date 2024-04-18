超罕見！柯建銘發言附和黃國昌「難得看法一致」 現場立委都驚呆
立法院司法法制委員會今（18）日初審民進黨立院黨團擬具《立法院職權行使法》部分條文修正草案，不過上周才審過國民黨團的版本，藍綠一早先為程序問題爭論不休，不過最後會議還是順利開始，先進行提案說明與行政機關報告。但民眾黨立委黃國昌質疑，為什麼法務部不用書面報告？台下民進黨團總召附和，他難得跟黃國昌看法一致，現場也一片笑聲。
記者何哲欣／台北報導
藍綠版本的《立法院職權行使法》，重點在於立法院的調查全到底是否違憲。法務部由次長陳明堂報告，但他報告後，黃國昌詢問，為什麼法務部只有口頭報告，沒有書面報告，官員沒有書面文字，只有口頭報告，說話都不會負責。主席、綠委鍾佳濱說，因這次會議時程較趕。
台下柯建銘也跟著舉手發言，但出乎意料之外，開頭就說他贊同黃國昌的意見，官員上台報告都要書面，柯還自嘲，他難得跟黃國昌看法一致，「大家掌聲鼓勵一下」。一旁的綠委莊瑞雄也虧，「你們什麼時候這麼要好？」柯建銘說，法務部提出的大法官釋憲文字，都是立院修法的重要參考，應該要有書面報告。
黃國昌也認為，雖說時間倉促，但立法院、司法院都交得出書面報告，為什麼法務部有特權不用交？鍾佳濱再度緩頰，法務部先不用交書面報告，有經過他同意，且立法院發言都會有文字紀錄，刊登公報，不過還是請法務部盡速將口頭報告的逐字檔，提供給在場立委。