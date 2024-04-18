《不夠善良的我們》徐譽庭談女主 林依晨扮簡慶芬「心臟要夠強」
台劇《不夠善良的我們》從開播之後話題不斷，極度貼近現實的劇情故事也讓一大票觀眾看了超有感，而飾演「Rebecca」、「簡慶芬」的許瑋甯與林依晨，兩位實力派演員展現精湛演技，也讓劇中兩個角色之間的戲劇張力更加強烈，甚至連中國網友都在微博上瘋狂討論劇情發展，在豆瓣網上的評分也獲得高達9分的佳績。如今，身兼導演與編劇的徐譽庭也透露自己是如何選角，吸引大批劇迷關注。
記者洪生儒／綜合報導
林依晨與許瑋甯在《不夠善良的我們》劇中飾演糾纏12年的情敵，劇情講述簡慶芬（林依晨 飾）和Rebecca張怡靜（許瑋甯 飾）是在同月同日出生，她們兩人也同時愛上了同一個男人何瑞之（賀軍翔 飾），而簡慶芬當年把何瑞之從Rebecca的身邊搶走，不料多年後她們都過得不快樂，簡慶芬在成了何瑞之的老婆後，一直對平淡的生活感到不滿足，而Rebecca的生活雖然過得還不錯，也有很多的人追求她，但其實也能感受到她心中的孤單與空虛。如此貼近現實的劇情，讓不少觀眾看了都忍不住想一直看下去，好奇究竟劇情會如何發展。
而觀眾們也相當好奇《不夠善良的我們》的雙女主是如何選角，據《VOGUE》報導，導演徐譽庭表示，「慶芬這角色並不好演，她一定會被觀眾罵。」認為演員的心臟要夠強才可以扛得起這個角色，加上導演又很喜歡找「不可能」的演員來挑戰，她也提到，「依晨一直是零負評，演的角色一向善良可愛，就想試試看。」而在Rebecca的選角上，導演則透露，「瑋甯這幾年的表現一直讓我很驚艷，非常想趕緊合作。」此外，導演也提到Rebecca的名字暗藏玄機，「她叫張怡靜是有原因的，她的名字需要市場一點」，但導演不能劇透太多，大家只能繼續追劇來了解原因。
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