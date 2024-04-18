5月報稅前必看！想在7月底先拿到退稅款 記得這樣做
5月報稅季又將到來，財政部國稅局表示，納稅義務人只要在今（113）年5月31日前完成112年度綜合所得稅結算申報的退稅案件，，並符合3條件之下，就會列入第1批退稅範圍，可優先在今年7月31日領到退稅款。
記者顏真真／台北報導
財政部南區國稅局說明，想要在7月底優先拿到退稅款的人，只要符合3條件之一，包括一、5月31日前以網路申報（含手機報稅）。二、5月31日前以稅額試算利用線上登錄或電話語音回復確認：電話語音回復僅限納稅義務人於111年度結算申報以本人帳戶成功完成辦理繳（退）稅，且112年度亦選擇沿用該帳戶辦理退稅者。三、5月10日前向納稅義務人戶籍所在地國稅局的分局、稽徵所，以稅額試算服務紙本回復的案件。
國稅局表示，符合第1批退稅案件，納稅義務人只要在申報時，填妥本人、配偶或申報受扶養親屬於金融機構或郵局的存款帳號者，退稅款在7月31日即會直撥入帳；未提供存款帳號者，國稅局會在同日寄出退稅憑單。
不過，國稅局也提醒，今年5月申報期間採用二維條碼及人工申報方式的退稅案件，是列為第2批退稅，必須等到今年10月31日才退稅，建議習慣使用該兩種方式辦理結算申報的民眾，今年改以網路或手機報稅，可提早在7月31日拿到退稅款。
此外，國稅局也強調，選擇以存款帳戶直撥（轉帳）退稅，不僅可免持退稅憑單往返金融（郵局）機構及等待票據交換，也不必擔心退稅憑單遺失、忘記兌領或遭到冒領，省時、便利又安全。