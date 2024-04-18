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金價後市看好　怎麼投資黃金？5種方法一次告訴你

▲黃金價格也在上週五創下新高價2431.29美元，也因此許多投資人開始想要把資金放在黃金市場。（圖／Freepik圖庫）
▲黃金價格也在上週五創下新高價2431.29美元，也因此許多投資人開始想要把資金放在黃金市場。（圖／Freepik圖庫）

記者陳郁柔／台北報導

由於中東政治局勢不明朗，導致資金開始流向避險資金，黃金價格也在上週五創下新高價2431.29美元，也因此許多投資人開始想要把資金放在黃金市場，不過投資小白不知道該從哪裡下手，《NOWnews今日新聞》統整五種黃金投資方式，投資黃金不再毫無頭緒。

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方式 1：實體黃金

相信大家對於實體黃金並不陌生，像是金條、金塊、黃金飾品及紀念幣等，一般在銀行、銀樓都能買得到。但其實「實體黃金」並不是理想的投資商品，除了流動性不佳、買賣價差高，還會有保存上的風險。

方式 2：黃金ETF

黃金ETF具有投資門檻較低、流動性佳等優勢，對於新手和散戶來説是不錯的投資選擇。目前在台股和美股皆能買到追蹤黃金指數的ETF，但是台股黃金ETF的管理費較高，如果要投資黃金ETF，選擇美股黃金ETF可能較佳 。

投資方式 3：黃金期貨/黃金差價合約（CFD）

黃金期貨和黃金差價合約（CFD）類似，都是屬於高桿槓的商品，由於是用保證金交易，所以交易成本較低，適合資金較少或想短線作價差的投資人，但要注意這類商品的風險較大，一般不太建議新手做投資。

投資方式 4：黃金現貨

黃金現貨的概念如同股票，也就是把黃金當作股票來交易，透過一般券商平台即可進行買賣，目前在櫃買中心有2檔黃金現貨標的，分別是台銀金（AU9901）和一銀金（AU9902）。雖然黃金現貨的交易方便，但由於交易量不高的關係，流動性也較差。

投資方式 5：黃金存摺

若要購買非實體黃金，黃金存摺是最多人投資的方式之一。目前許多大型銀行都可以開立黃金存摺帳戶，例如：台灣銀行、玉山銀行、合作金庫、中國信託、第一銀行、華南銀行、元大銀行等，基本上報價的差異不大，選擇方便交易的銀行即可。

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