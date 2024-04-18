綠委質疑「替藍家暴大咖澄清」 蔣萬安喊話吳沛憶更正言論
週刊報導，一名藍營大咖常在自家豪宅對太太、兒子精神、言語家暴，儘管有透過保全通報家暴中心，但社福機關至今未對此案開案調查，僅列追蹤。台北市長蔣萬安昨日表示，家防中心如果經評估是非高危險案件，會由專業人員，並納當事人意願，做為是否開案評估。不過，民進黨立委吳沛憶質疑台北市長蔣萬安的言論是替「替藍家暴大咖澄清」，蔣萬安今（18）日則喊話吳沛憶更正，強調他是在談整個機制跟相關程序。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安今日上午出席大安區里長座談時，會前媒體追問藍營大咖家暴案的進度，蔣萬安表示，針對個案說不用開案，吳沛憶必須要做一個更正，在任何家暴法的案件都是保密案件，也就是依法不能夠評論個案，不能夠對外揭露任何可視辨識的訊息，所以這個是法律的規定，不能違法 ，他昨天整個過程都是在談，整個機制以及相關的程序，「所以這個部分我想吳委員必須要做相關的更正。」
媒體追問那是否覺得故意在扭曲談話嗎？蔣萬安回應說，如果外界看到他的逐字談話就很清楚。都在談台北市面對任何家暴案件的處理方式以及相關的流程，也就是第一時間進行專業的評估，認為是不是高危險案件或非高危案件，以及後續處理的方式程序，所以依法是不能夠針對保密案件來做任何個案評論或可資辨識的資訊，這點其實非常清楚。
※【NOWnews 今日新聞
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