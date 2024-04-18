一身LV要價破10萬！爆徐巧芯行頭「真的讚」 苗博雅：負擔得起？
國民黨立委徐巧芯大姑涉洗錢案，第一時間選擇切割，還一度崩潰哭倒，但徐巧芯說詞反覆，引發外界質疑；不僅如此，徐巧芯老公、台中市府研考會主委劉彥澧2人財產申報1年內從458萬增加到873萬，一年暴增415萬，也引發爭議。對此。台北市議員苗博雅昨（17）日在臉書直播中表示，徐巧芯面對的困境，主因在於她說詞前後反覆、嚴重雙標，後續也透露徐巧芯過往在市議會的行頭，光是穿一身LV連身裙要價超過10萬，網友直呼：「這是一般市議員能負擔的？」
記者陳宜加／台北報導
苗博雅昨晚在直播中指出：「照理說，若有立委家人涉入刑事案件，正常的立委就出面理性說明一下，說明完後就加一句尊重、靜待司法調查，配合調查整件事情就差不多了；頂多被酸一下、揶揄一下，整件事情也傷不了她太多。但整件事走到一個很奇怪的地步，徐的很多說詞被媒體、網友，抓出來有前後不符的地方，就形成越來越多的困惑。」
此外，苗博雅也影片中揭開徐過往受訪穿搭行頭，直言「真的很讚」，她先說不知道品項是否為真，只能說「同款」、「激似」，包括衣服、手錶、鞋子在內，其中一套加起來超過15萬，苗博雅直言：「超過台北市議員一整個月的薪水。不吃不喝才能買得起。」
畫面曝光後，網友紛紛留言：「氣質穿不出高檔貨的感覺」、「時尚不是她的賣點吧哈哈哈」、「難怪我同事每次看到她新聞都皺眉（在精品業工作）」、「他們夫妻年收入420萬，可以存415萬，一年可以支出的費用只有5萬，她的手表夫妻倆不吃不喝要存6年」、「為何她可以把名牌穿成市場」、「我整個鞋櫃加起來沒人家一雙鞋」、「真是可惜了這些衣裝」。
臉書粉專「肥肥的躁鬱人生」也發文驚呼：「如果這些都不是A貨，價值就超過64萬，一般台北市議員根本不可能負擔得起。」