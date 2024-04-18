傅娟攜3女上陸綜！歐陽妮妮被抓包「硬學大陸腔」 舌頭打結超尬
62歲藝人傅娟近日帶著3個女兒歐陽妮妮、歐陽娜娜、歐陽娣娣登上陸綜《是女兒是媽媽》，在節目中展現母女的互動、分享過往的生活點滴。近日歐陽妮妮談到妹妹歐陽娜娜曾自曝有容貌焦慮，其中一句「那你們又老讓她覺得焦慮」，被網友發現她刻意想學字正腔圓的腔調，導致舌頭打結，語氣不順，尷尬表示「妮妮不會中國腔就別硬要學了吧！」
記者薛羽彤／綜合報導
傅娟與3個女兒登上陸綜《是女兒是媽媽》，近日歐陽妮妮在節目中談到，網友認為歐陽娜娜在製造容貌焦慮，「你們老說她胖她醜，我就覺得很矛盾，那你們又老讓她覺得焦慮，然後她焦慮了，你們又說不可以這樣，我就覺得很氣。」其中一句「那你們又老讓她覺得焦慮」中的「老讓」有點饒口，加上歐陽妮妮被網友聽出似乎想刻意學大陸腔調，有網友PO在Threads上討論，「妮妮不會中國腔就別硬要學了吧，看了好悶，感覺都不會說話了。」
歐陽妮妮舌頭打結的片段曝光後，不少網友在留言區模仿她的語氣，紛紛表示，「聽了真的很躁」、「後面講不下去變回來還硬要繼續」、「學得不倫不類的，挺尷尬的」、「娣娣的中國腔倒是很強」、「尷尬要死，還硬要學」、「太噁心了吧，平常在台灣訪問明明不是這樣說話的」。
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