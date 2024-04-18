千人線上祈雨！石門最新降雨量曝光 全台6水庫蓄水量低於30％
全台水情拉警報，霧社、仁義潭、白河3座水庫蓄水量不到2成，石門、明德、南化也不到3成。北台灣於今（18）日降下大雨，千人線上祈雨之後，石門水庫也開始受到雨水挹注，截至上午10時，確切蓄水量從原先的21%，上升至24.45%，仍處低檔，經濟部長王美花表示，各地水情尚無需「減壓供水」，會持續關注春雨情形。
記者鄭妤安/台北報導
全台蓄水量低於30%的水庫就有6個，霧社、仁義潭、白河不足2成，蓄水量介於20%至30%之間則包括石門、明德、南化水庫。北部今日降下大雨，中央氣象署對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣發布大雨特報，北部地區甚至有民眾開始抱怨路面積水問題。
值得一提的是，有別於桃園市區的劇烈雨勢，蓄水量剩不到30％的石門水庫天氣卻顯得晴朗，有超過千名網友聚集在桃園市政府的YouTube頻道「桃園智慧旅遊雲Taoyuan Travel」，關注水庫最新情形，上午7點人數就已突破千人，網友紛紛留言祈禱「趕快下雨」。千人線上祈雨之後，石門水庫真的下雨了，網友透過鏡頭關注，留言歡呼「感謝雨神」。
根據水利署北水分署統計，截至上午9時30分，累積降雨量約9.5毫米，預估可為水庫增加超過40萬噸水量。然而，石門水庫仍在低檔，截至今日上午10時，確切蓄水量從原先的21%，上升至24.45%。王美花表示，持續觀察春雨挹注情形，目前各地水情尚未還不到需要「減壓供水」的地步。