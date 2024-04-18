NBA附加賽／Coby White砍42分！公牛131：116擊敗老鷹　爭第8種子

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去年，公牛在附加賽和暴龍交手，DeMar DeRozan的女兒Mari DeRozan到現場熱情「應援」，用高分貝尖叫干擾對方球員罰球，被球迷笑稱是致勝功臣。不過今天對上老鷹，她沒有到主場為老爸加油，而是鼓勵父親如果晉級季後賽她才會來看。
老鷹也是附加賽常客了，而且成績還相當不錯，不過今天主將Trae Young首節在對手嚴防下失常，不但只拿1分，還發生5次失誤，被公牛打出一波40：22的高潮，瞬間拉開比數。
次節Dejounte Murray連續跳投、助攻得手，幫助老鷹追到只差5分，但之後Trae Young回到場上，公牛又打出10：2的反擊，上半場打完公牛以73：67領先，Murray得到23分為全場最高，公牛以DeRozan的18分6助攻最佳。
易籃再戰後，Coby White打出爆發性表現，帶領公牛單節轟下37分，再次將分數給拉開。老鷹士氣低落，特別是防守端無法限制對手，分差遲遲無法縮小，隨著時間流逝，本場比賽的勝負也大致底定。
Coby White這一場發揮神勇，21投15中，攻下42分9籃板6助攻，帶領球隊拿下勝利，將和邁阿密熱火來爭取第8種子，該場比賽的贏家將在季後賽首輪對戰本季戰績在聯盟獨走的波士頓塞爾提克。
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