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NBA附加賽／Coby White砍42分！公牛131：116擊敗老鷹　爭第8種子

▲芝加哥公牛在東區附加賽對戰亞特蘭大老鷹，公牛此役24歲後場好手Coby White發揮出色，狂砍42分，率隊贏球。（圖／美聯社／達志影像）
▲芝加哥公牛在東區附加賽對戰亞特蘭大老鷹，公牛此役24歲後場好手Coby White發揮出色，狂砍42分，率隊贏球。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

今（18）日NBA東區附加賽第2場賽事，由芝加哥公牛對戰亞特蘭大老鷹，公牛此役24歲後場好手Coby White發揮出色、全場狂砍42分，另外頭號戰將DeMar DeRozan以及當家中鋒Nikola Vucevic也分別斬獲22分9助攻和24分12籃板，3主力開火幫助公牛終場以131：116擊敗老鷹，取得與邁阿密熱火交手爭東區第8種子的資格。

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去年，公牛在附加賽和暴龍交手，DeMar DeRozan的女兒Mari DeRozan到現場熱情「應援」，用高分貝尖叫干擾對方球員罰球，被球迷笑稱是致勝功臣。不過今天對上老鷹，她沒有到主場為老爸加油，而是鼓勵父親如果晉級季後賽她才會來看。

▲Coby White砍42分！公牛131：116擊敗老鷹。（圖／NOWnews社群中心製、取自公牛隊推特）
▲Coby White砍42分！公牛131：116擊敗老鷹。（圖／NOWnews社群中心製、取自公牛隊推特）
老鷹也是附加賽常客了，而且成績還相當不錯，不過今天主將Trae Young首節在對手嚴防下失常，不但只拿1分，還發生5次失誤，被公牛打出一波40：22的高潮，瞬間拉開比數。

次節Dejounte Murray連續跳投、助攻得手，幫助老鷹追到只差5分，但之後Trae Young回到場上，公牛又打出10：2的反擊，上半場打完公牛以73：67領先，Murray得到23分為全場最高，公牛以DeRozan的18分6助攻最佳。

▲Coby White發揮出色，幫助公牛贏球。（圖／美聯社／達志影像）
▲Coby White發揮出色，幫助公牛贏球。（圖／美聯社／達志影像）
易籃再戰後，Coby White打出爆發性表現，帶領公牛單節轟下37分，再次將分數給拉開。老鷹士氣低落，特別是防守端無法限制對手，分差遲遲無法縮小，隨著時間流逝，本場比賽的勝負也大致底定。

Coby White這一場發揮神勇，21投15中，攻下42分9籃板6助攻，帶領球隊拿下勝利，將和邁阿密熱火來爭取第8種子，該場比賽的贏家將在季後賽首輪對戰本季戰績在聯盟獨走的波士頓塞爾提克。

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