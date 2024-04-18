特企／健康好食力 P113+挺你　抗菌胜肽P113+和你好好吃飯

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慷碩生醫，繼去年以獨家天然礦泉水-「硅秘天然鹼性水」贊助路跑活動、支持乳癌防治；今年再次宣布「建同文教基金會」聯手贊助公益，發起活動「健康好食力P113+挺你」捐贈P113+舒冷高效噴劑予癌症相關基金會或單位，關懷癌友們在治療後所產生的生活困擾。
慷碩生醫創辦人、麗豐集團董事長陳碧華有感於癌友無法好好吃飯之苦，決議捐贈3000瓶P113+舒冷高效防護噴劑，由慷碩生醫總經理宋雲崴代表捐贈、建同基金會營運長韓柏檉教授代表受贈，並邀請包括陶聲洋防癌基金會陳光耀董事長及防癌大使唐玲、台灣年輕病友協會潘怡伶理事長、中華民國頭頸愛關懷協會、台灣全癌症病友連線、臺北醫學大學部立雙和醫院、財團法人台灣癌症基金會、癌康網等單位共襄盛舉，捐贈公益關懷儀式於2024年4月17日正式對外發布，除了讓有需要的癌友們能透過上述之癌症關懷相關單位索取使用，也期盼能拋磚引玉，號召社會大眾以實際行動關懷癌友、關注健康。
微生態領域獨家貢獻 P113+通過美國FDA臨床二期認證
擁有全球6大頂尖生技實驗室及研發團隊投資合作關係的慷碩生醫，以全球「微生態」領域生技脈動的實力提出貢獻，此次捐贈的 P113+舒冷高效防護噴劑，不僅通過美國FDA二期臨床認證，並與台灣衛福部桃園醫院曾建福醫師合作，證實配合正確刷牙習慣，P113+獨家專利活性肽能幫助改善與強化口腔健康，進而有利改善口腔癌患者的生活品質；相關實驗結果更曾發表於2020年衛福部桃園醫院年度大會壁報論文上。