立委擬修法讓92%大專生免學費！教育部：須編411億元、評估可行性

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其中柯志恩等16人提出修改《大學法》第35條條文，增訂就讀大學及大學以上經濟弱勢學生，其家庭所得淨額適用稅率12%以內者，免繳學費。但未具中華民國籍者，不適用之。
柯志恩表示，台灣推動教改30年，反而造成台灣教育M型化與貧窮世襲化，掌握愈多資源、工具的家庭，子女進入頂尖大學的機會愈高，像台大已被戲稱為「大安區大學」，因此她提出經濟弱勢生免納學費，並主張排富，可以照顧到97萬名學生，而目前教育部推行的縮短公私立學雜費方案，僅能嘉惠47.4萬人，希望教育部能採納更高明的做法。
劉孟奇回應，教育部初步想拉近公私立大專院校學校差距，但對於立委提出的免學費主張，教育部支持這樣的精神，也相當重視，因此希望能先進行可行性評估。
劉孟奇指出，教育部已從2月起減免私立大專校院學生學雜費每學年3.5萬元，所需經費165.73億元；針對公私立大專校院經濟弱勢學生，加碼補助1.5萬至2萬元，所需經費26.03億元。這2項政策每年所需經費共191.76億元，占112年度教育部高教育算1025億元的18.71%。
劉孟奇提到，依據財政部「110年度綜稅所得應納稅額及稅率各級距申報統計表」，家庭所得淨額適用稅率12%以內的納稅單位（戶）級距為121萬元以下，約占總納稅單位（戶）的92%，也就是說，若92%大專校院學生可免納學費，推估每年預算將高達678.32億。
劉孟奇說，678.32億需再減去目前各類學雜費減免、弱勢生助學計畫等助學措施，政府還需額外編列411.81億元經費，相當於今年高等教育預算的32.27%，教育部已無空間調整預算支應，也不宜排擠現有預算分配，因此建議要有額外預算支應。