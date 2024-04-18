特企／網紅體驗全球夢幻職業　化身餐廳秘密客品嚐王品美食

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所謂秘密客，是一群具有豐富經驗的餐飲從業人員，偽裝成一般消費者前往各地用餐，再根據實際體驗為餐廳打分數。像是知名的米其林指南必比登，就是集結了全球無數秘密客的回饋編撰而成。
為了公平地給出評價，秘密客不僅需要匿名造訪餐廳，更需要像間諜一樣，連家人也在保密名單之列。
布萊克薛薛變裝成秘密客 爽吃王品旗下招牌菜
在影片中，布萊克薛薛身著墨鏡、風衣、一身黑，來到位於西門町的金咕韓式原塊烤肉。一行人除了被豬五花的三種吃法征服味蕾，更是靠著秘密客身份免費爽領招牌菜「雪花起司玉米」。
影片中，一群人又前往享鴨、就饗 鐵板燒跟嚮辣和牛麻辣鍋，品嚐烤鴨、海陸鐵板燒、冠軍澳洲純血和牛等美食。也用「秘密客」的身份輕鬆兌換百秒搶鍋豬肉炒餅、蔥鹽扇貝、豪華海鮮盤，獲得一致好評。
影片引發熱議 網友紛紛跟風體驗
影片上架後，秘密客任務隨即瘋燒社群，不少觀眾留言表示已經入坑「立馬下載，很有說服力」、「看了都想吃了，打破王品的印象」。更有粉絲在網路論壇 Dcard 分享揪團探店心得。
王品瘋美食 App 下載就送百元吃飯金
記者後續實測發現，只要下載王品瘋美食APP並完成註冊，就可獲得$100元的吃飯金。可至王品旗下21間餐廳品牌使用，包括火鍋、燒肉和鐵板燒等各類型餐廳。此外，會員每筆消費還可獲得3%瘋點數回饋，綁定瘋Pay電子錢包消費，最高可獲得10%點數，相當於餐費打9折！即日起至4月30日，參加王品瘋美食App活動享受秘密客任務優惠，並有機會獲得瘋點數888點抽獎獎勵。
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