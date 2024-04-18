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勇士王朝瓦解尋找新希望！新生代Kuminga、TJD下一季恐將扛起大任

▲勇士王朝瓦解尋找新希望！新生代Kuminga、TJD下一季恐將扛起大任。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士王朝瓦解尋找新希望！新生代Kuminga、TJD下一季恐將扛起大任。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

勇士王朝瓦解尋找新希望！昨（17）日NBA西區附加賽是讓不少球迷心碎的一天，金州勇士以94：118慘敗沙加緬度國王，確定無緣季後賽，勇士王朝逐漸崩解，新生代球員Jonathan Kuminga、TJD（Trayce Jackson-Davis）還有Brandin Podziemski下一季可能將扛起重責大任。

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面對國王的比賽裡，勇士主力球員Stephen Curry雖然拿下22分、4籃板、2助攻，但也出現6次失誤，更不用說Klay Thompson全場1分未得，共10投皆空，全隊先發包含主要的輪替板凳，上場正負值幾乎皆為負的。

以勇士隊本季的薪資來說，這樣的結果做收無疑是讓人感到遺憾的，外界也有不少傳言認為勇士可能將迎來巨大的成員變動。因此，新生代Jonathan Kuminga、TJD（Trayce Jackson-Davis），甚至是Brandin Podziemski下季可能都將扮演勇士陣容中更重要的角色。

Jonathan Kuminga在本季頗有逐漸破繭而出的趨勢，平均上場時間來到26.3分鐘，可以攻下16.1分、4.8籃板外加2.25助攻，雖然出手次數大幅增加，但命中率也維持在相當不錯的5成29，而唯一美中不足的，是外線命中率僅有3成21，也是生涯新低，可能會是下季能否持續成長的關鍵之一。

新秀中鋒TJD繳出超乎選秀位置的價值，場均16.6分鐘，能拿下7.9分、5籃板，投籃命中率高達7成02，未來可能和Andrew Wiggins聯手扛下勇士禁區的重責大任。

另外，倘若Klay Thompson真的如傳言離開勇士，同樣是新秀的後衛Brandin Podziemski被寄與厚望，他本季74場比賽，場均可以攻下9.2分、5.8籃板、3.7次助攻的全能數據，完全不像是一位首輪第19順位能繳出的表現，也讓人不禁期待他下賽季還能有什麼樣的成長出現。

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