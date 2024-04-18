影／富邦啦啦隊女神和台南Josh超甜互動曝光！2舉動引全場關注
知名棒球 YouTuber「台南Josh」昨（17）日現身新莊棒球場，吸引全場球迷的關注。台南Josh有著「反指標」體質，被球迷尊稱為「國師」，而昨日比賽期間就出現了這有趣一幕。富邦啦啦隊成員安娜無懼「國師之力」，不僅大方和他合照，還使用他的毛巾擦汗，勇敢之舉也被主持人笑虧「希望明天還能看到妳應援」，「笑」果十足。
實習記者掌聿嘉/綜合報導
台南Josh日前突遭樂天桃猿球團列入禁止開球的名單，讓他怒在臉書發文，質疑球團作為，「如果一開始有寫清楚當成梗就算了，我跟其他球迷一樣，想按照規則參加開球的抽籤就馬上改規則禁止？ 」，接著怒噴「感受有夠差，不去了！」 引起不少的爭議。而昨晚比賽，悍將球團也針對此事，在賽球製作看板偷酸樂天桃猿球團的行為。
在此爭議事件爆發後，富邦悍將球團即展現暖心一面，在自家APP點數兌換頁面上備註：所以人都可以兌換勝利樂透，也歡迎 Josh。而在前（16）日晚間 Josh照常開賽事直播，意外變成富邦悍將APP工商時間，還意外釣出野生啦啦隊成員安娜。兩人在直播間一來一往對話，超甜互動讓 Josh直呼暈船。
此次比賽由富邦悍將在主場迎戰中信兄弟隊，兩隊在前五局打完形4:4成平手，比賽後段悍將打線大爆發，不僅把先發投手德寶拉打下場，連接續投球的李振昌也無法壓制，終場富邦悍將以10:4大比分拿下這場比賽，全員「抗嗨成功」。
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