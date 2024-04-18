不只勞力士！徐巧芯遭爆全身奢侈品 「2條夢幻珠寶」總價曝光
國民黨立委徐巧芯近日因大姑洗錢案成為焦點，第一時間她選擇切割，還一度崩潰哭倒；對此，台北市議員苗博雅開直播談及此事，批徐巧芯說詞前後反覆、嚴重雙標，更爆出徐巧芯的行頭總價值驚人，除了勞力士鑲鑽表和疑似名牌LV連身裙之外，還有2條總共要價將近20萬的高級珠寶品牌Van Cleef & Arpels（梵克雅寶）項鍊。
記者王德蓉／綜合報導
苗博雅揭開徐巧芯過往受訪穿搭行頭，直言「真的很讚」，其中包括價值29萬的勞力士鑽錶、要價4萬3千元的知名品牌PRADA樂福鞋、疑似要價逾10萬元的LV連衣裙，以及2條總共要價將近20萬的高級珠寶品牌Van Cleef & Arpels（梵克雅寶）項鍊，讓網友直呼：「這是一般市議員能負擔的？」
Van Cleef & Arpels是1896年在巴黎創立的珠寶品牌，愛情是品牌的起源，品牌名是荷蘭寶石商人的女兒Estelle Arpels與寶石工匠、兼鑽石代理商的兒子Alfred Van Cleef，這對夫妻名字的結合，該品牌一百多年來見證了無數愛情，從摩納哥王妃葛麗絲凱莉、到埃及伊朗世紀大聯姻都有它。
而Van Cleef & Arpels創業至今，從未有過任何代言人，但仍成為不少女性心中的夢幻精品珠寶，尤其「Alhambra四葉幸運圖騰系列」，更是女孩們的最愛，而徐巧芯的2條Van Cleef & Arpels，都是出自此系列。