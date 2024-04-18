男星22歲曾性侵飯店女員工獲不起訴！IG直播開心宣傳舞台劇挨轟
日本演員高畑裕太是資深女藝人高畑淳子的兒子，他在2016年8月爆出在外地拍片工作期間性侵飯店女員工，遭警方以涉嫌強姦致傷罪逮捕，不過後來他與被害人和解，並在隔月獲判不起訴保釋，引起不少網友熱議。後來高畑裕太也在2019年出演舞台劇復出，並在社群上熱絡的開直播跟粉絲互動，讓部分網友不滿痛批「你犯下的罪是一輩子都不會被忘記的。」
記者洪生儒／綜合報導
高畑裕太在22歲時爆出性侵飯店女員工事件，雖然後來獲得不起訴，但他的演藝形象依然受到很大的打擊，不僅演出被換角，也被經紀公司開除，媽媽甚至還為他開記者會向社會大眾道歉，後來他也漸漸淡出演藝圈。
接著，高畑裕太在2017年跑去做遺物整理師的工作，後續又轉做看護3年，並在2019年開始出現在舞台劇中演出，並在2020年開了個人的社群帳號，漸漸展開復出之路。如今，30歲的他也在IG上累積了不少忠實的粉絲，他最近也透過IG直播宣傳舞台劇，獲得許多粉絲的支持，但也有部分網友給予猛烈批評。
一票網友不滿他復出，紛紛留言表示，「這樣的人還能獲得曝光，相信他本人會很高興，但受害者一想起那件事，一定很痛苦」、「我覺得娛樂圈的風氣太寬鬆了！對於這種性犯罪者，若沒安裝GPS定位和管理，他們重複犯罪的可能性非常大」、「我不想在電視上看到他」。但也有死忠粉絲留言表示支持，「喜歡你很多年了，還是很喜歡」、「為你加油！期待下一場演出，我在台下幫你歡呼」。
※【NOWnews 今日新聞
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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