麥寮慘敗後極低調！被問藍欲修反滲透法 柯文哲秒回：去問黃國昌
國民黨有意修改《反滲透法》，民進黨主席賴清德昨天公開喊話國民黨「審慎思考對國安的影響」。民眾黨主席柯文哲今早到台中參與總工會活動，媒體追問民眾黨主席對此議題的看法，柯秒回：「這個怎麼問我？我又沒有在立法院，應該去問黃國昌啊！」
記者顏幸如／台中報導
前總統馬英九訪中回台後，力促國民黨修改《反滲透法》，黨主席朱立倫呼應其主張。民進黨主席兼總統當選人賴清德昨天在中常會表示，《反滲透法》是防止境外勢力惡意滲透，沒有阻礙任何交流，國民黨的主張將傷害台灣與區域穩定和平，請國民黨審慎思考對國安的影響。
台灣民眾黨主席柯文哲今（18）日上午到台中，出席全國總工會模範勞工表揚大會，媒體詢問他對國民黨蘊釀修《反滲透法》、賴清德不認同的看法，他秒回「這個怎麼問我？我又沒有在立法院，應該去問黃國昌」，隨即進入會場，與在大選期間，自己第一個拍影片推薦的國民黨立委廖偉翔並肩而坐。
柯文哲日前率全黨幹部南下雲林長駐9天，力拚麥寮鄉長補選，主席親征的結果，比候選人林宜豊當初自行參選的得票率還低。補選慘敗後各界撻伐聲浪不斷，柯文哲這幾天行事極為低調，今天到台中參與活動，不同於以往人群簇擁的大陣仗，只有幕僚人員陪同。