薛之謙粉絲美到上演唱會螢幕！她示意「1個人來」男伴當場傻眼
中國歌手薛之謙日前在四川重慶舉辦演唱會，過程中有名美女觀眾被導播捕捉到大螢幕上，沒想到薛之謙接下來問的問題卻意外引發熱議，女觀眾聲稱自己是一個人前來演唱會，讓一旁的男伴頓時傻眼，這段畫面在網路上瘋傳，男方也回應了。
記者吳昕蓓／綜合報導
綜合陸媒報導，薛之謙在歌迷互動階段，詢問該名美女觀眾：「你幾個人來的啊？」女方伸手比了一，還搖頭示意不認識左右的觀眾，薛之謙也笑虧她：「我不知道一個人看演唱會是幾級孤獨」，然而在這段過程中，一旁的眼鏡男卻瞪大眼睛，看起來十分傻眼。
報導指出，眼鏡男事後開直播提及此事，透露該名美女是前女友，兩人去年（2023）3月已經分手，但分手前就約好要一起看演唱會，門票也是各付各的，因此還是共同前來，當下他看到女方稱是自己來的，感覺很不舒服。
由於該場直播最高同時在線人數破10萬，眼鏡男收到不少打賞，加上美女的身份也被起底是擁有20萬粉絲的網紅，因此有人質疑他們是在炒作，由於薛之謙演唱會的觀眾互動環節一直都是亮點，甚至還有網友爆料，他演唱會的鏡頭可以用買的，要價人民幣10萬元（約新台幣45萬元），對此，薛之謙也曾在受訪中提到，互動觀眾都是現場導播挑選，他也不確定導播是否有事先套好。
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