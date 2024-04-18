飛日本注意！四國6.6地震鄰近南海海槽 郭鎧紋：1週內還有大餘震
昨（17）日深夜11點14分，日本四國南部「豐後水道」發生芮氏規模6.6地震，震源深度39公里，震央在九州跟四國之間的海域，包含愛媛縣、高知縣都觀測到最大震度6弱搖晃，不過由於地震發生位置相當鄰近「南海海槽」，令外界擔憂是否是南海海槽大地震的前兆，地震專家、前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，本起地震初步判定和南海海槽無關，不過南海海槽已進入強震週期，無論是赴日旅遊、工作的台灣人，仍應對當地地震情有保有基礎了解。
記者張志浩／綜合報導
郭鎧紋提及，昨晚日本地震深度為39公里，而從下方歐亞大陸板塊和菲律賓海板塊的「交會處等壓線」來看，「南海海槽」是位於深度20公里的位置，且昨晚日本6.6地震是發生在菲律賓海板塊內部的「正斷層型地震」，因此日本氣象廳地震海嘯監測課長原田聰表示，雖然這次地震發生在「南海海槽巨大地震」的假定震央區域內，但不符合調查關聯性的標準。
郭鎧紋也分享，京都都大學防災研究所教授西村卓表示，昨晚地震和南海海槽「不能說完全沒有聯繫」，學界需要更多證據和研究，但未來1週還需提防較大規模的地震，也提醒近期有前往日本行程的台灣民眾要特別小心。
至於南海海槽的威脅究竟為何？郭鎧紋指出，「南海海槽大地震」是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊的互相推擠導致的大型地震，週期大約在100至150年，前一次發生在1944年和1946年。日本學者認為，未來30年，南海海槽大地震發生機率高達70%至80%。
郭鎧紋強調，南海海槽大地震可達芮氏規模9.1，強震威力足以掀起海嘯對日本陸地造成威脅，南海海槽大地震是日本國內相當重視的潛在危機，除了原本的觀光人潮外，近期台積電設廠勢必會有更多台灣人前往熊本，希望國人至少能對日本當地地震情況有基本的資訊認知，但也無須過度恐慌。