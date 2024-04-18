7-11店員超狂！新店型「現煮晶英牛肉麵、叉燒飯」 還能喝星巴克
超商店員無極限！近期統一集團旗下7-ELEVEN設立新店型，在台南永康打造7-11升級版的fresh店型，為全台首間有專人自煮餐飲的門市，不僅有台南晶英酒店現煮牛肉麵、叉燒飯、蔬食輕食，還有每日配送的新鮮食材、蔬果，還有日用品貨架，打造一個全方位的小型賣場，建築物旁緊鄰的還有星巴克、康是美，將於4月20日盛大開幕。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11升級版門市位在台南永康東橋八街上，取名為「7-11 Fresh康橋門市」，目前仍在試營運階段，在地美食博主「台南 食。好所在 」也搶先開箱門市。
可以看到「7-11 Fresh康橋門市」為全台首間提供現煮美食的門市，包括台南晶英酒店牛肉麵、叉燒飯；天素地蔬提供現煮咖哩飯、炸豆皮、麻辣滷米血等鹹食外，還有麵包櫃、蛋糕櫃、冰淇淋「繽FUN機」，據說現場還有送餐機器人穿梭在店裡。
除此之外，還有新鮮的蔬菜水果專區，生活用品、寵物用品等。門市結合統一集團旗下多個品牌包括結合聖德科斯、cold stone等，嚴格成為一個24小時的大型超市。
並且「7-11 Fresh康橋門市」緊鄰康是美、星巴克、Smile汽車美容廠等，串聯成商場形式，取名為「ParK*Avenue商場」，占地約1000坪，目前試營運期間至4月18日、4月19日封館不開放、4月20日正式開幕亮相。
在地網友也驚呼根本是一個兼顧吃喝玩樂的24小時不夜城，「可以待一整天的地方」、「好像可以耗上一天」、「小型百貨公司的感覺」、「已逛完～很大很棒很好買」、「小七的店員真的太全能了」。