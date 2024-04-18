花蓮地震全台受災飆破千校！教育部粗估損失逾29億元、持續助重建
花蓮4月3日發生規模7.2強烈地震，多所學校傳出災情，教育部今（18）日再公布最新數據，此次地震共有1,080學校（館所）受災，初估災損金額達新台幣29億6,803萬餘元，其中以東華大學、花蓮女中的校舍受損最嚴重，教育部將持續全力協助受災校園進行重建工作。
記者李琦瑋／台北報導
教育部表示，針對4月3日花蓮發生規模7.2強烈地震，截至113年4月12日，各受災學校（館所）共計1,080校，初估金額計新台幣29億6,803萬餘元。為保障師生教學與學習環境安全，教育部依學校受損情形與急迫性，持續協助調度安置與規劃修繕整建計畫，並透過災損復原重建經費挹注，協助學校重建工作，確保與維護師生受教與工作權益。
教育部提到，該部深耕校園防災教育及校舍耐震補強工作，持續推動以判斷原則取代標準答案之防災教育觀念，強化師生情境思考、緊急思維與災害心理，持續深化各縣市防災教育輔導團與運作組織架構，並透過導入數位防災科技、幼兒、特殊教育、原住民及防災青年等各項議題，提升縣市政府推動防災教育量能。
教育部說，將持續掌握全國各級學校建築物受損情形，並攜手各縣市政府及學校完成復原重建工作，持續推動校園自主防災教育及相關防災演練工作，以強化校園災時應變能力，維護師生安全。