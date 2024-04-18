張小燕護航黃子佼有內幕！媒體人親揭「演藝圈生態」痛批還不解約

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莎莉夫人表示，「沒有了經紀公司，藝人就少了保護傘，沒有大樹庇蔭，只能自求多福。」她也深知要黃子佼永遠退出演藝圈，幕前、幕後永不見，需要經紀公司解除和他的經紀約。莎莉夫人舉例若黃子佼沒了經紀公司撐腰，黃子佼的律師聲明就得由他自己發布；想壓下不利於他的新聞，他得自己出面拜託或威嚇媒體。莎莉夫人也解釋，這就是為什麼她持續盯著張小燕的原因，因為黃子佼背後的經紀公司「大鵬傳播公司」是「由張小燕創立」的，莎莉夫人也隔空喊話大鵬傳播，「都說一人做事一人當，經紀公司可以不要再扛、再護航了嗎？」
莎莉夫人貼文一出後，底下的網友們，大多都同意她的觀點，認為張小燕與黃子佼確實互利共生，「意思就是經紀公司不認為這樣的行為是嚴重的事，這是讓人最氣憤的點」、「真心覺得經紀公司只是再等風暴走，隨時準備再推黃上台」、「真的！憑什麼黃子佼不退出演藝圈」、「即使是利益共生，知情而包庇罪犯，就是共犯！！真的很可惡！」
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