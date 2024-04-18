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張小燕護航黃子佼有內幕！媒體人親揭「演藝圈生態」痛批還不解約

▲張小燕（右）被媒體人莎莉夫人批還在護航黃子佼，她親揭演藝圈生態，痛批張小燕應該要與黃子佼解約。（圖／翻攝自黃子佼臉書）
▲張小燕（右）被媒體人莎莉夫人批還在護航黃子佼，她親揭演藝圈生態，痛批張小燕應該要與黃子佼解約。（圖／翻攝自黃子佼臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人黃子佼被爆出購買未成年少女影片後，遭到社會大眾撻伐，連師父張小燕也備受抨擊。媒體人兼作家莎莉夫人關注此事，先前曾發聲認為張小燕還護著黃子佼，希望她能公開呼籲黃子佼退出演藝圈，昨（17）日莎莉夫人再度揭露演藝圈生態，直指黃子佼要退出演藝圈，必定要先和經紀公司解約，「這就是為什麼我一直盯著由張小燕創立的、直到現在還不跟黃子佼解除經紀約的大鵬傳播公司」。

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▲張小燕呼籲大家明日要站出來投票。（圖／TVBS臉書）
▲張小燕的經紀公司仍與黃子佼合作。（圖／TVBS臉書）
莎莉夫人昨日談論黃子佼事件，揭露演藝圈生態，「經紀公司是藝人的靠山；藝人也養活了經紀公司，這是利益共生結構。」莎莉夫人透露當藝人經紀公司老闆同時是製作公司老闆時，負責製作、提供節目給電視台播放，「他（她）和媒體老闆就是利益共同體。壓下藝人負面新聞，太容易了。」

▲黃子佼捲入MeToo又被發現購買未成年少女不雅影片，形象澈底崩毀。（圖／華視提供）
▲黃子佼捲入MeToo又被發現購買未成年少女不雅影片，遭到大眾撻伐。（圖／華視提供）
莎莉夫人表示，「沒有了經紀公司，藝人就少了保護傘，沒有大樹庇蔭，只能自求多福。」她也深知要黃子佼永遠退出演藝圈，幕前、幕後永不見，需要經紀公司解除和他的經紀約。莎莉夫人舉例若黃子佼沒了經紀公司撐腰，黃子佼的律師聲明就得由他自己發布；想壓下不利於他的新聞，他得自己出面拜託或威嚇媒體。莎莉夫人也解釋，這就是為什麼她持續盯著張小燕的原因，因為黃子佼背後的經紀公司「大鵬傳播公司」是「由張小燕創立」的，莎莉夫人也隔空喊話大鵬傳播，「都說一人做事一人當，經紀公司可以不要再扛、再護航了嗎？」

莎莉夫人貼文一出後，底下的網友們，大多都同意她的觀點，認為張小燕與黃子佼確實互利共生，「意思就是經紀公司不認為這樣的行為是嚴重的事，這是讓人最氣憤的點」、「真心覺得經紀公司只是再等風暴走，隨時準備再推黃上台」、「真的！憑什麼黃子佼不退出演藝圈」、「即使是利益共生，知情而包庇罪犯，就是共犯！！真的很可惡！」
 

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