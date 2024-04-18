杜拜暴雨釀洪水！賓士貓「緊抓車門」無助求救 結局暖哭10萬人
阿拉伯地區近日受到罕見暴雨侵襲，不僅杜拜在1天內降下近2年的雨量，阿拉伯聯合大公國更發聲明指出「這是75年以來最嚴重降雨」。各地因暴雨災情頻傳，原先乾旱的城市爆發洪災，機場及當地交通全陷入癱瘓。在這場恐怖天災中，卻有一隻賓士貓在洪水中獲救，24秒救援畫面感動10萬人。
記者賴禹妡／綜合報導
杜拜媒體辦公室（Dubai Media Office）昨（17）日在社群平台X（前推特）發布影片，並寫下「在杜拜，每一條生命都很重要。」只見影片中，一隻賓士貓困在水災中，雙手緊緊抓住汽車門把，下半身則浸在水中，牠全身濕透又東張西望，無助的模樣令人感到十分心疼。
救難人員當時划著小艇經過，見狀趕緊將賓士貓一把抱起救援，貓咪一到船上更發出鬆一口氣的「喵嗚」叫聲。24秒暖心影片曝光後，立即累積超過10萬觀看次數，網友們也感動淚讚「謝謝你們拯救了這隻可愛的小貓」、「世界上還有善良存在」。
綜合美聯社、CNN等外媒報導，波斯灣地區近日遭暴風雨襲擊，杜拜當地許多交通幹道和商場被洪水淹沒，不少車主為求生存而棄車逃跑，杜拜國際機場的停機坪更是幾乎被大水淹沒，導致超過50個航班被取消。不只杜拜傳出災情，波斯灣地區國家也都被這場暴雨襲擊，阿曼更是爆發山洪，造成至少18人死亡。