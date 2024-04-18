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蘋果iOS 18傳聞會在「備忘錄」加入錄音、計算機　製作筆記更方便

▲WWDC23,iOS 17,Mac電腦。（圖／官方提供）
▲WWDC23,iOS 17,Mac電腦。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果開發者大會WWDC24將會在台灣時間6月11日凌晨舉辦，今年預計會發表新一代 iOS 18、iPadOS 18、macOS 15、watchOS 11、tvOS 18，另外，頭戴裝置 Vision Pro的第二版visionOS 2預料也會在WWDC24上亮相。6大作業系統中最受關注的就是iPhone的iOS 18，據傳會再掀起一股AI風潮。同時，據外媒報導，iPhone 內建的「備忘錄」也可能會加入錄音機和計算機等實用功能，大幅提高製作筆記的便利性。

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根據外媒Appleinsider報導指出，有知情人士透露，蘋果內建的「備忘錄」有可能會加入錄音功能，對於學生製作筆記來說會更方便，來不及手寫就直接插入該段錄音檔，可以更明確知道上下文，對於會議紀錄也會相當便利，預料除了手機之外、電腦、平板也會有相同的功能加入。

▲據外媒報導，iOS 18 會在「備忘錄」內加入錄音、計算機等實用性功能。（圖／翻攝官網）
▲據外媒報導，iOS 18 會在「備忘錄」內加入錄音、計算機等實用性功能。（圖／翻攝官網）
此外，蘋果也預計在備忘錄裡加入「計算機」，製作筆記時不需要離開備忘錄，可以直接進行操作，且不僅是一般計算機，工程用計算機也可能同步支援，方便專業人士或是特定科系製作筆記本。上述兩功能預計在 iOS 18、macOS 15 內進行開發，最終也會加入至 iPadOS 之中，最快在6月的 WWDC 24發表，9月就能正式啟用。


除了備忘錄的新傳聞，之前關於iOS 18的新功能還有以下9項：

📍App自訂桌面位置

桌面排版功能進行重大調整，將允許用戶能夠自訂主畫面應用程式位置，不侷限網格的配置，類似Android可以自行拖曳位置。

📍Apple Music生成播放清單

Apple Music會依照用戶喜好和聽歌習慣自動生成播放清單，能夠讓用戶更輕鬆找到自己喜愛的音樂類型和歌曲。

📍自動生成文書作業

Keynote、Pages、Numbers 等，能夠讓用戶在文書或製作簡報能搭配生成式 AI 達到更快速效果。

📍Siri 回答複雜提問

整合大型語言模型技術，Siri 和搜尋功能能夠更準確回答用戶提問的複雜問題。

📍RCS 即時通訊

RCS通訊功能也將會成為iOS 18新功能亮點之一，當 iPhone 支援 RCS 並不代表 iMessage 訊息功能會正式提供給 Android 使用，蘋果讓 RCS 維持綠色泡泡，同樣 iMessage 會維持原本藍色氣泡訊息存在，能夠改進 iPhone 與 Android 設備之間的訊息交流，與傳統 SMS 簡訊相比，能透過加密提升訊息的安全性。

▲蘋果點頭了！明年iMessage支援安卓版即時通訊　但還是不給藍泡泡。（圖／記者周淑萍攝）
▲傳聞iMessage會支援安卓版即時通訊　但還是不給藍泡泡。（圖／記者周淑萍攝）
📍AirPods Pro 助聽模式

彭博社最新消息顯示，蘋果也準備在 iOS 18 正式版推出後，在AirPods Pro 導入助聽模式，有助於解決重聽和聽障人士聽力問題。

📍AI App Store

研調公司預測，有機會推出AI App Store，這個平台可能會和各大供應商合作，提供更豐富應用程式生態系統，代表AI App Store終將可以買到包含Google、微軟等第三方供應商的AI應用程式，可能因此改變AI產業的樣貌。

📍蘋果地圖自選路線

現行的蘋果地圖尚未支援自選路線功能，不過外媒在檢視程式碼後發現，蘋果可能會在 iOS 18 當中，針對蘋果地圖添加此一新功能，但初期可能僅限於美國市場。

📍快速編碼

新版 Xcode 開發平台將整合人工智慧，運作方式會類似 Copilot 功能，能夠使用人工智慧來預測和完成程式碼區塊，簡化軟體開發設計過程，以讓開發人員更快地編寫新應用程式。

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