蘋果iOS 18傳聞會在「備忘錄」加入錄音、計算機　製作筆記更方便

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此外，蘋果也預計在備忘錄裡加入「計算機」，製作筆記時不需要離開備忘錄，可以直接進行操作，且不僅是一般計算機，工程用計算機也可能同步支援，方便專業人士或是特定科系製作筆記本。上述兩功能預計在 iOS 18、macOS 15 內進行開發，最終也會加入至 iPadOS 之中，最快在6月的 WWDC 24發表，9月就能正式啟用。
除了備忘錄的新傳聞，之前關於iOS 18的新功能還有以下9項：
📍App自訂桌面位置
桌面排版功能進行重大調整，將允許用戶能夠自訂主畫面應用程式位置，不侷限網格的配置，類似Android可以自行拖曳位置。
📍Apple Music生成播放清單
Apple Music會依照用戶喜好和聽歌習慣自動生成播放清單，能夠讓用戶更輕鬆找到自己喜愛的音樂類型和歌曲。
📍自動生成文書作業
Keynote、Pages、Numbers 等，能夠讓用戶在文書或製作簡報能搭配生成式 AI 達到更快速效果。
📍Siri 回答複雜提問
整合大型語言模型技術，Siri 和搜尋功能能夠更準確回答用戶提問的複雜問題。
📍RCS 即時通訊
RCS通訊功能也將會成為iOS 18新功能亮點之一，當 iPhone 支援 RCS 並不代表 iMessage 訊息功能會正式提供給 Android 使用，蘋果讓 RCS 維持綠色泡泡，同樣 iMessage 會維持原本藍色氣泡訊息存在，能夠改進 iPhone 與 Android 設備之間的訊息交流，與傳統 SMS 簡訊相比，能透過加密提升訊息的安全性。
📍AirPods Pro 助聽模式
彭博社最新消息顯示，蘋果也準備在 iOS 18 正式版推出後，在AirPods Pro 導入助聽模式，有助於解決重聽和聽障人士聽力問題。
📍AI App Store
研調公司預測，有機會推出AI App Store，這個平台可能會和各大供應商合作，提供更豐富應用程式生態系統，代表AI App Store終將可以買到包含Google、微軟等第三方供應商的AI應用程式，可能因此改變AI產業的樣貌。
📍蘋果地圖自選路線
現行的蘋果地圖尚未支援自選路線功能，不過外媒在檢視程式碼後發現，蘋果可能會在 iOS 18 當中，針對蘋果地圖添加此一新功能，但初期可能僅限於美國市場。
📍快速編碼
新版 Xcode 開發平台將整合人工智慧，運作方式會類似 Copilot 功能，能夠使用人工智慧來預測和完成程式碼區塊，簡化軟體開發設計過程，以讓開發人員更快地編寫新應用程式。