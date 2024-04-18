台北大雨「3小時灌80毫米」！賈新興：相當於「杜拜半年雨量」
今（18）日上午，受到鋒面通過伴隨對流旺盛發展影響，北台灣清晨開始就降下大雨，氣象署接連發布「大雨特報」和「大雷雨警戒」，大約3小時就降下80多毫米的雨量，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興更表示，這場3小時的大雨如果下到正在淹水的杜拜，幾乎是下了當地半年的雨，真的很驚人。
記者張志浩／綜合報導
賈新興指出，今天上午又急又快的降雨，主要熱區還是集中在大台北，3小時最高降雨量超過80毫米，只撐傘外出的話，基本上全身都還會淋濕，且部分地區也有出現積淹水的狀況，「如果這場雨下到杜拜，就等於3小時下了半年的雨。」
杜拜地區週二（4/16）遭受暴風雨襲擊，當天12小時降下逾120毫米的雨量，直逼杜拜一年份降雨量，杜拜許多交通幹道和商場被洪水淹沒，杜拜國際機場的停機坪甚至被大水淹沒，但仍有飛機試圖在水中滑行，濺起巨大水花，杜拜機場也發出公告指出，機場營運已受到嚴重干擾，至少50多個航班被取消。
至於為何相差不多的雨量，在台灣人眼裡可能只是日常，但到部分國家卻成為大型天災？前中央氣象局長鄭明典曾分享，除台灣地理環境就多雨，因此建築設計、排水規劃等基礎設施較完善外，國家「是否靠海」、「幅員大小」、「地形」也是一大關鍵。
鄭明典提及，過去曾有理論分析，雨降到陸地後，平均流到海洋的時間，日本相較台灣要多花3倍時間，中國相較台灣更是要多花費10倍以上。