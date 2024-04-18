退休爸養雞賣佛心蛋！「1顆1元」每人限5顆　阿姨卻飆罵：怕人買

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「怎麼會有這樣的人？」一位民眾在臉書社團「匿名公社」上訴苦，因為爸爸退休以後，迷上的養雞、養鴨，最近產出的雞蛋很多吃不完，就打算以半相送的方式分享給其他人，貼出「一顆蛋1元每人限五顆」告示，吸引了許多路過客人購買嘗鮮。
沒想到今（18）日突然有位阿姨，直接掏出一百塊，說要買100顆蛋。此時原PO提醒「不好意思，阿姨每人限量買五顆喔」，沒想到阿姨聽完立刻「大罵敢賣一元一顆還怕人家買」。
原PO傻眼表示「阿姨，我們上面有寫每人限購五顆哦，不好意思！」沒想到阿姨卻繼續鬧：「笑死人了，敢賣一元一顆還怕人家買，不賣就不要貼一顆一元啊！」
此時排在隊伍後方的其他客人也看不下去，紛紛出言指正阿姨的錯誤觀念，最後阿姨也氣得拿了五顆蛋後，把5塊錢丟在地上羞辱人。這讓原PO傻眼直呼：「真的很生氣」。
不少網友看完後也相當氣憤，同時紛紛提出建議「上次有看到買越多越貴的價目表，可以試試，五顆以下，一顆1元，超過五顆，一顆5元」、「得了便宜還賣乖的標準示範」、「不賣最大，讓她連丟都沒機會丟」。
佛心茶葉蛋3顆10元！超神訂價法不怕搶購
看完原PO的遭遇後，也讓日前佛心茶葉蛋的話題再度被提起，一間位於南投縣的「你好．混蛋」，販售茶葉蛋「2顆10元」平均一顆5元，「6顆50元」平均一顆變8.3元，若直接打算買100元，則只會拿到9顆茶葉蛋，平均一顆11.1元，逼近超商價格，且明確寫著「一人限買一次」，與一般觀念中的買越多越便宜完全相反。
事實上，這個訂價法是在先前蛋荒訂出之後繼續沿用至今，因為當時店家發現有特定幾位顧客重複多次購買，才會祭出這項策略。老闆也表示，茶葉蛋賣兩顆10元這麼優惠的價格，是把省去中間商成本直接回饋顧客，並認為客人先吃2顆若喜歡，「改天願意以較貴價格買較多顆蛋，也代表對他們的肯定。」