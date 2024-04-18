謝和弦吐槽前妻Keanna記錯人！自爆親熱對象是「台灣天使」女優
謝和弦和前妻Keanna離婚4年，感情風波剪不斷理還亂，這次陳芳語（Kimberley）暗酸吳卓源欺侮人，沒想到Keanna跳出來大爆料，指控陳芳語與謝和弦在錄音室抽大麻偷情，遭到對方經紀公司嚴正否認，Keanna理直氣壯地強調前夫向她道歉時，自己有錄音作為證據，威脅要公布手上的資料。結果謝和弦今（18）日發文反擊前妻「記錯人了啦」，自爆親熱對象是以藝名「田井虹」拍日本AV出道的網紅Tiny胎尼，而非陳芳語。
記者江芷稜／綜合報導
Keanna戰力超強，過去指控現任老婆莉婭（陳緗妮）介入她和謝和弦的婚姻，最後因配偶權遭侵犯，獲賠120萬元台幣，這次她信誓旦旦表示，過去拷問過謝和弦，對方向她道歉坦承偷吃，不知道她有偷偷錄音，只要陳芳語願意授權，自己可以拿出錄音檔示眾，證實所述不假，也表示很不滿陳芳語私下放話要處理她。
外界坐等吃瓜時，謝和弦無預警發文反擊前妻根本認錯人：「快點啊，我也好想看證據，一起來笑放不下的阿姨，跟我發生關係的明明是胎尼，一直在那邊鬼打牆發作、發病」。他在留言串曬出網紅Tiny（胎尼）的AV作品封面，並稱「明明是胎尼，記錯人了啦，哈們」，否認親熱對象是陳芳語。
不過，謝和弦過去翻唱陳芳語的〈愛你〉，曾表示前妻嚴格禁止自己演唱或聆聽這首歌，可見陳芳語確實是雙方的禁忌話題，他邊唱邊示愛，對Kimberley告白「我是真的真的愛過妳」，加上雙方親密合影曝光，謝和弦和Kimberley、Keanna的「雙K之戰」有待更多證據佐證才能讓真相越辯越明。
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