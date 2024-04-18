「被鋼鐵業耽誤的紀念品商」中鋼股東會送砧板　網笑瘋：睡公園用

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不僅傘Q備受喜愛，過往7年送的包含黑熊雨傘、肥皂鐵盒、儲卡鋁盒、鯨彩都繪抗菌鋼杯、熊愛台灣螺絲起子工具組，都獲得不少股東好評，也因此讓不少股民戲稱中鋼是「被鋼鐵業耽誤的紀念品商」。
中鋼今年依循過往舊例，並未在最後買進日前公布今年股東會紀念品，直到今日才對外曝光，今年將送出「砧心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組，採用不鏽鋼及PP塑料雙砧板組合，304抗菌不鏽鋼及食品級PP塑料製成，溫度-10°C至110°C食材都可使用。同時，砧板表面用六邊形格紋設計，方便固定食材，在刀切過程不易滑動，強調是戶內外皆可使用的生活良品。
由於今年有不少股東會紀念品都是走戶外實用風格，像是開發金送出野餐墊、永豐金送豐收椅。因此，中鋼送不鏽鋼砧板組消息一出，就引發網友熱議。有網友表示，「砧板組可以算是公園套組吧，在公園終於不用擔心沒地方切菜，有砧板組好安心，切菜不怕弄髒」。也有網友說，「套件快滿了 還缺什麼」、「睡公園野炊時剛好可以用」、「公園大禮包」、「公園野炊套組」、「官網公告第三句話『並搭配近年超夯戶外露營及野餐風潮』就是讓你露營睡公園的時候可以用啦」。
不過也有網友認真回覆表示，「不鏽鋼砧板傷刀刃」、「不銹鋼砧板不會太硬傷刀嗎？」、「你會捨得拿萬元廚刀在這上面切嗎？」。也有網友譏諷「套牢中 救命」、「股價跟紀念品一樣，鐵板一塊」、「所以影片用陶瓷刀阿，還好太晚看到新聞，沒上車」。