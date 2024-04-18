遭水原一平盜走5.1億沒差 大谷翔平砸5.4億在夏威夷買豪華別墅
MLB美國職棒洛杉磯道奇隊球星大谷翔平前翻譯水原一平涉賭案延燒近一個月，近日案情方明朗，美國聯邦調查局證實，大谷遭水源竊取1600萬美元（約5.1億新台幣），水原已被依詐欺罪起訴，若罪名成立恐將面臨八年刑期。另一方面，根據外媒報導，大谷翔平已砸下1700萬美元（約5.4億元新台幣）於夏威夷渡假村買下一間豪華別墅。據報導稱，別墅內有設置私人打擊和投球的設施，讓大谷能在休賽季期間使用。
實習記者掌聿嘉／綜合報導
根據夏威夷媒體 Hawaii News Now，當地一間房地產公司在官網宣布，大谷翔平將成為他們的頭號買家。日本媒體《ronspo》指出，這是一塊7萬平方公尺的度假別墅開發預定地，位於夏威夷島的 Mauna Kea 渡假村，一共有14棟別墅，大谷翔平砸下約5.4億新台幣購入其中等級最高的一棟。
而在這間房地產公司的網站上，大谷翔平化身最佳代言人，說明自己選擇夏威夷置產的原因，「我愛夏威夷！對我來說，夏威夷是一個特殊的地方，太平洋文化在這裡完美地交匯在一起。 」此外，他也說明這棟別墅的作用，「我們正在建造一個冬季家園。 」
該房地產公司發言人表示，大谷是這起建案的第一位買家，他曾於2022年休賽季期間造訪夏威夷，而這棟別墅預計會在2025年7月完工。發言人也指出，大谷翔平今後的休賽期都會在這棟別墅內度過。