債券ETF還能買嗎？分析師曝4觀念「價格有吸引力」唯一缺點是這個
美國聯準會主席鮑爾在16日演說中，對何時降息三緘其口，無疑對今（2024）年大幅降息的希望一再潑冷水，也顯示短期內降息機會不大。這消息也讓有投資債券ETF的投資人，感到有些憂心，不知道是否要繼續在這個時間點買債券ETF。對此，分析師則分享4觀念，「這時間要買債券ETF也不是不行，起碼相較去年底，目前價格算是更有吸引力，缺點就是不確定要等多久」。
記者魏妤庭／台北報導
分析師股添樂在臉書分享有人詢問債券ETF還能不能買，他提到雖然自己不買債券ETF，但分享4個觀念，並表示，市場預期今年原本要降息3次，但這項預期顯然已經開始改變，目前討論的是年內降息2次與不降息的可能。而目前公債殖利率已經超過標普500的平均殖利率，也就是說站在純領息的角度來說，不考慮價差，投入債券可以拿到比股票更高的殖利率，風險還更低。不過納入價差的總報酬，就不好說。
此外，股添樂指出，市場現在擔心的是聯準會不僅不降息，反而還升息問題。其實可以看關鍵指標通膨，如果回升到4.5%以上，便使得實質利率趨近於零或轉為負值，因此這條路線基本不用擔心。但過去2個月CPI月增率都達到0.4%，美銀做了預期，若按此趨勢下去，11月通膨將達到4.8%，倘若真按此劇本走，就可能轉為升息。不過他也強調，現在談論也還算太早。
最後，股添樂表示，每逢美國大選年，接近選舉時間，市場預期候選人為選票而採用更寬鬆貨幣環境。依照過去歷史數據統計，儘管3到5月份殖利率通常往上竄，但6月後整體債券殖利率平均表現反而一路跌到年底。因此，以此角度來看，持有債券商品倒是可以期待。總結來說，這時間點要買債券ETF其實也不是不行，相較去年底，目前價格更有吸引力，唯一缺點就是不確定要等多久。「這也是我比較喜歡股票型商品原因，畢竟我們從名字就看的出來」。
※【NOWnews 今日新聞
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