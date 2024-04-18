投資人觀望！台積電震盪18元後收平盤　台股漲87點、收20301點

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權值股走勢分歧，台積電開低，一度觸及792元，下跌12元，不過盤中股價急拉翻紅，不過午盤震盪，最後一盤遭賣壓襲擊，終場收在平盤804元，全天震盪18元，力守800元關卡，可以看出投資人對於等等的法說會持觀望態度﹔鴻海上漲1.5元或1.02%，來到148元；聯發科開低走高，尾盤一度翻紅，可惜尾盤收在平盤1050元。
今日電子資金持續往非電族群湧入，早盤都在4成多，到尾盤才拉抬到5成。也因此今日非電族群非常強勢，首先是電線電纜股，大亞盤中亮燈漲停，上漲9.8%、來到64.7元，再創歷史新高，華榮同樣亮燈漲停，來到44.45元，其他多檔也亮燈漲停，華電、合機、宏泰、華榮、榮星、億泰，其中大部分都是從早盤緊鎖漲停到收盤。
此外，鋼鐵人也維持強勁，海光亮燈漲停，志聯上漲逾7%，中鴻、中鋼構上漲逾6%，威致上漲逾5%，燁興、春源、新鋼上漲逾4%。
營建股表現更是強勁，類股指數大漲4%，是今日漲幅冠軍，漲停家數更是超過電線電纜股，華固、森寶、京城、冠德、大將、新建、工信、中工、太設、太子、力麒、鄉林、日勝生、長虹高達14檔亮燈漲停。
不過台積電今日盤後進行法說會，相關概念股卻逆勢走弱，弘塑下跌超過半根停板，漢科、旺矽、京鼎、信紘科、辛耘、亞翔、萬潤、上品都下跌超過4%。