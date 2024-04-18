台積電好威！Q1 EPS 8.7元、優於市場預期 毛利率53.1%
台積電今（18）日公佈2024年第一季財務報告，合併營收約新台幣5926億4千萬元，稅後純益約2254億9千萬元，每股盈餘為新台幣8.70元（折合美國存託憑證每單位為1.38美元），優於市場預期。若以美元計算，2024年第一季營收為188億7千萬元，年增12.9%，超越原本預估的180到188億美元。
記者許家禎／台北報導
與去年同期相較，台積電2024年第一季營收增加了16.5%，稅後純益與每股盈餘皆增加了8.9%。與前一季相較，2024年第一季營收減少了5.3%，稅後純益則減少了5.5%。若以美元計算，2024 年第一季營收為188億7千萬元，較去年同期增加了 12.9%，但較前一季減少了3.8%。
台積電第一季毛利率為53.1%，營業利益率為42.0%，皆符合財測預期，稅後純益率則為38.0%。統計3奈米製程出貨佔公司2024年第一季晶圓銷售金額的9%，5奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的37%；7奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的19%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的65%。
台積電法說會登場，日前內外資機構掀起上修目標價潮，區間上調在740到785元中，甚至有喊到950元的，法人機構也預估第一季EPS上看8元，而今日公布第一季EPS為新台幣8.70元，算是優於市場預期。