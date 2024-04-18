創下書法比賽報名紀錄　體驗日月潭湖畔揮毫

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力麗溫德姆溫泉酒店首度舉辦的書法比賽，高規格邀請國內書法大師周良敦擔任總召集人，除了有多名專業書法家擔任評審外，台灣第一位獲得葛萊美獎（Grammy Awards）的專輯包裝設計師蕭青陽也是評審之一，希望增加比賽的不同藝術觀點。
在書法大師周良敦的規劃下，初審採作品郵寄審查方式，主動邀請各方好手將最滿意的作品寄到酒店，入選後將在日月潭湖畔的力麗溫德姆溫泉酒店當場揮毫，沒想到，主辦單位總計收到2339件書法作品，社會組有高達805件，周良敦透露，社會組參賽熱烈的情況創下近20年來書法比賽的紀錄，而且作品都極為優秀，一度讓評審陷入激烈討論。
除了社會組參賽人數破紀錄，至少有上千位國高中生參賽，由於目前國內各級學校已經取消書法課程，學生參賽情況讓努力推廣書法藝術的力麗溫德姆溫泉酒店與評審團都感到很振奮，顯示仍有不少家長願意讓學生練習書法這項傳統。
一名參賽學生的家長說，一開始只是想讓孩子學點才藝，也希望讓小朋友可以靜下心，不要老是玩手機或是電腦，漸漸面臨升學的壓力後發現，寫書法不僅可以紓解沉重的課業，若能拿到獎狀對各種升學途徑也會有幫助。
這名家長透露，像是國中升高中的高中職多元入學方案也會有超額比序的情況，升大學「申請入學」、「分發入學」或是「繁星推薦」等管道，也會看學生準備的各種資料，練習書法成果可能會跟其他人比較不一樣，也許會比較會被注意到，很多書法班的學生都會彼此分享各種研習或是比賽資訊，自然而然毛筆字就寫得越來越好，甚至學習不同字體與風格。
力麗集團董事長蔡宗易說，日月潭的美麗景緻不用多說，即將在6月開幕的力麗溫德姆溫泉酒店希望能透過書法比賽帶動新一波熱潮，讓日月潭不只有游泳賽，也有溫文儒雅的藝術活動。
力麗集團一直以來認為公益活動與書法文化是集團的企業責任，由集團最新事業力麗溫德姆溫泉酒店舉辦書法賽，在湖光山色裡舞文弄墨，是最能體現文人雅士的風範，通過初選的1288件作品參賽者，(21)日將在日月潭湖畔當場揮毫，這次比賽與南投縣政府文化局、交通部觀光署日月潭國家風景區管理處、魚池鄉公所協辦，最終各組得獎者將由南投縣政府頒發獎狀及獎盃，得獎的作品將爭取在日月潭遊客中心、飯店大廳…等公共空間擇期展出。