1歲女童「小桃子」遭虐昏迷24天亡 惡保母不認罪判9年
台中市清水區1歲大女嬰「小桃子」（化名），2022年底遭41歲蔡姓保母施虐昏迷，歷經24天搶救不幸過世，死因爲受虐性腦傷，檢方認為保母涉有重嫌，依成年人故意傷害兒童致死等罪起訴，但蔡女始終否認虐童。案件由國民法官審理，今（18）日依成年人故意對兒童傷害罪、成年人故意對兒童傷害致死罪等，各判蔡女3月、9年徒刑，可上訴。
社會組／綜合報導
2022年11月3日，小桃子母親在為孩子洗澡時，發現右耳疑有瘀血，且有嗜睡情形，經詢問蔡女獲得小桃子無跌倒、撞到等異狀，數天後小桃子嗜睡症狀更嚴重，經醫院進行電腦斷層檢查，發現有顱內出血情形，認為是外力重創導致昏迷，經搶救24天仍不幸過世。
檢方調查，小桃子死因爲受虐性腦傷，又查出蔡女在育嬰日記APP中，不實登載其相關照護情況，認為她涉案情節重大，且有滅證之事實，立即將她拘提到案，訊後向法院聲押禁見獲准。
台中地檢署依兒童及少年福利法、刑法成年人故意傷害兒童、成年人故意傷害兒童致死等罪嫌提起公訴，案經國民法官審理，期間蔡女矢口否認犯行，今日台中地院國民法官依成年人故意對兒童傷害、成年人故意對兒童傷害致死等罪，判處蔡女9年3月徒刑。
蔡女聆聽後掩面痛哭，久久坐在被告席上一度無法起身，最後在辯護人及法警協助下還押。
※【NOWnews 今日新聞
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