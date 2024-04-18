舒淇主演Netflix台劇《回魂計》 3大金馬影后同台「驚見賈靜雯」
Netflix華語影集《回魂計》以一起詐騙綁架案為背景，探討兩位母親如何復活遭判死刑身亡的詐騙案首腦，踏上仇恨與救贖的人性考驗。由金馬影后舒淇、李心潔主演，賈靜雯特別演出，傅孟柏詮釋詐騙案首腦的影帝傅孟柏，共同打造暗黑懸疑復仇劇。
記者羅凌筠／綜合報導
《回魂計》影集將引領觀眾一同踏上三位母親的復仇之路，刻畫在充滿欺騙與操縱的危險世界中，身為母親，她們能為女兒付出多少。影集集結兩大國際級影后舒淇、李心潔首次演出Netflix華語作品，詮釋女兒遭詐騙綁架的母親汪慧君（舒淇角色名）和趙靜（李心潔角色名）。
其中舒淇坦言要拿捏「母親」一角，對於還沒生過小孩的她是個挑戰，也搶先透露汪慧君是一位遊走道德底線邊緣的角色，除了母親的心境，對於角色的是非斷定、要緊抓仇恨還是要放手的心境掙扎，也是影集中很精彩的看點之一。
特別演出詐騙綁架案律師黃宜臻，同時也是案件當事人母親的賈靜雯也直呼捨不得拍完：「劇中每個人物都充滿著戲劇的張力，很過癮，很捨不得結束，超希望早日被大家看見這翻轉再翻轉，意想不到的精彩作品。」《回魂計》進入殺青階段，檔期待定。
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