彰化最強景點年吸1778萬人！這區怎麼拍都美 重遊率完勝鹿港老街
根據交通部觀光署最新統計，今年1月彰化縣最熱門景點是鹿港老街及周邊地區，縣府進一步以電信大數據分析縣內5大景點，「鹿港老街周邊」遊客數竟佔全縣總遊客數近5成！昔日的地標景點八卦山則排不進前3名。特別的是，重遊率最高景點不是鹿港老街，而是遊客大讚怎麼拍都漂亮、每次來風景都不同的田尾公路花園及周邊花市。
記者顏幸如／台中報導
彰化政府以去識別化的電信資料彙整分析縣內5大熱門觀光景點，包括八卦山大佛風景區、鹿港老街周邊、王功漁港週邊、田尾公路花園及周邊花市、社頭清水岩寺周邊等。去年到訪彰化的遊客達3727萬2638人次，光是鹿港老街周邊就有1778萬5,137人次，佔了將近5成，其次是田尾公路花園855萬2898人次、王功漁港693萬9,652人次。
外縣市遊客比例較高的前3名，分別為王功漁港60.45%、鹿港老街57.15%、八卦山大佛風景區54.51%；遊客來自隔鄰的台中市最多，有32.9%，新北市11.8%。從年齡層分析，彰化縣景點受親子族（30~50歲）及高熟齡族（50歲以上）喜愛。
縣府進一步分析，外縣市遊客留宿率並不高，約為16.8%，以鹿港為例，即使是白天人潮洶湧的假日，晚間6點之後遊客馬上銳減，回到「鹿港小鎮」的素樸樣貌。重遊率最高的是四季風情各不同、怎麼拍都漂亮的田尾公路花園，有58%，其次為鹿港老街56%、王功漁港47%。遊客最常順遊景點是王功漁港與鹿港老街周邊，其次是田尾公路花園與美食小吃豐富的員林車站周邊，除了地域因素，也顯見吃喝與玩樂密不可分。
彰化縣城觀處表示，未來將發展景點夜間活動，增進旅客停留時間，例如設置鹿港溪夜間水舞表演、鹿港慶端陽活動期間透過小鎮光影藝術節活動佈燈、舉辦國際級夜間龍舟賽，以及春節前後的月影燈季等。各處受歡迎景點也會持續優化、加深加廣旅遊文化的內涵，例如今（18）日舉行「縣定古蹟鹿港文武廟修復工程」開工典禮，以總經費7,080萬元，修復已有213年歷史的建物，預計2027年完工。