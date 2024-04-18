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龍岡米干節將至！50年老店「阿珍米干」突停業　竟和寶林茶室有關

▲桃園龍岡米干節本週末將登場，卻傳出當地50年老店「阿珍米干」停業，原因是因為寶林茶室一案造成食安風波，衛生局頻稽查希望要求改善環境，業者無力重新裝潢，遂而決定停業。（圖／翻攝我是龍岡人臉書）
▲桃園龍岡米干節本週末將登場，卻傳出當地50年老店「阿珍米干」停業，原因是因為寶林茶室一案造成食安風波，衛生局頻稽查希望要求改善環境，業者無力重新裝潢，遂而決定停業。（圖／翻攝我是龍岡人臉書）

記者葉盛耀/綜合報導

桃園龍岡米干節本周末4月20日將登場，預計為期一周。卻傳出當地已經營50年的「阿珍米干」將停業的消息，「我是龍岡人」臉書粉專公布阿珍米干於本月13日已永久停業，不少饕客大嘆可惜。據傳原因是因寶林茶室造成食安風波，桃園衛生局積極稽查桃園製作米食製品的店家，而阿珍米干因環境問題被求改善，但裝修費用不小且老闆娘早已有退休計畫，因此決定提早歇業

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龍岡忠貞市場周邊有近六十家各具特色的米干店，每家店各有其擁護者，阿珍米干位於平鎮的巷弄內，已營業半世紀，日前臉書粉專「我是龍岡人」卻貼出店家貼在門口的公告：「親愛的顧客，本店於113年4月13日起『永久停業』感謝長久以來的支持與愛護！謝謝」。

▲阿珍米干門口有公告將停業的消息。（圖／翻攝我是龍岡人臉書）
▲阿珍米干門口有公告將停業的消息。（圖／翻攝我是龍岡人臉書）
消息曝光，網友們留言大嘆：「好可惜餒……其實蠻不錯吃的」、「阿珍湯頭很好吃欸」、「是元老級老店，可惜了」、「可惜又少了一種味道」，但也有網友透露還有「龍東路上的阮阿珍」味道也不錯，據說是此間與「阿珍米干」系出同門，有網友點出「眷村時代是阮奶奶在做，後來大兒子開阿珍米干，在中山路；小兒子開阮阿珍米干，在龍東路，他們賣的都是眷村傳統口味，都非常好吃。」

據傳，停業原因主要是食安問題，因先前寶林茶室造成食安風波，大家對於米食製品高度關注，桃園衛生局也積極稽查桃園製作米食製品的店家，而阿珍米干經營多年，環境問題不佳屢被求改善，不過店面是承租，加上要裝修不是一筆小數目，且老闆娘已決定將要退休，因此決定提早歇業。

▲阿珍米干在地經營50年，外觀較為老舊。（圖／翻攝我是龍岡人臉書）
▲阿珍米干在地經營50年，外觀較為老舊。（圖／翻攝我是龍岡人臉書）
「2024龍岡米干節」將於本週末4月20日登場，是桃園最具異國魅力的活動，為期一週至4月28日，今年將會場向外擴大，涵蓋雲南文化公園、忠貞新村文化園區及龍岡大操場，分為水文化區、火文化區及活動表演區。白天活動除了各式特色攤位及往年深受好評的體驗項目外，踩街、打歌、服飾體驗等互動活動也將成為今年的重點。

桃園市政府觀光局提到，龍岡米干作為桃園最具代表性的美食之一，其獨特的口感與風味深受民眾喜愛，為了確保食品安全，桃園市政府特別公開了龍岡米干的製程，鼓勵民眾前往龍岡米干節，親身感受製作過程的精湛技藝，並放心品嚐這道美味佳餚。

活動內容包含4月20日、21日以緬泰傳統活動「潑水祈福」揭開序幕，邀請三寶寺高僧為民眾點水祈福。4月27日將舉辦一場長街米干宴。除了雲南民族踩街外，4月28日晚間將於忠貞新村燃起篝火，照亮夜空燃盡邪祟、「火把求吉」，夜晚的現場將燃起篝火並伴隨著雲南少數民族的打歌表演，週間還辦理五梯次不同文化主題的小旅行，讓來自各地的人們可以深度體驗特有的文化歷史風貌。

▲「2024龍岡米干節」將於本週末4月20日登場，包含受歡迎的長街米干宴，此為去年龍岡米干節情景。（圖／取自龍岡米干節臉書）
▲「2024龍岡米干節」將於本週末4月20日登場，包含受歡迎的長街宴，此為去年龍岡米干節情景。（圖／取自龍岡米干節臉書）

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