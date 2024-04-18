龍岡米干節將至！50年老店「阿珍米干」突停業　竟和寶林茶室有關

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消息曝光，網友們留言大嘆：「好可惜餒……其實蠻不錯吃的」、「阿珍湯頭很好吃欸」、「是元老級老店，可惜了」、「可惜又少了一種味道」，但也有網友透露還有「龍東路上的阮阿珍」味道也不錯，據說是此間與「阿珍米干」系出同門，有網友點出「眷村時代是阮奶奶在做，後來大兒子開阿珍米干，在中山路；小兒子開阮阿珍米干，在龍東路，他們賣的都是眷村傳統口味，都非常好吃。」
據傳，停業原因主要是食安問題，因先前寶林茶室造成食安風波，大家對於米食製品高度關注，桃園衛生局也積極稽查桃園製作米食製品的店家，而阿珍米干經營多年，環境問題不佳屢被求改善，不過店面是承租，加上要裝修不是一筆小數目，且老闆娘已決定將要退休，因此決定提早歇業。
「2024龍岡米干節」將於本週末4月20日登場，是桃園最具異國魅力的活動，為期一週至4月28日，今年將會場向外擴大，涵蓋雲南文化公園、忠貞新村文化園區及龍岡大操場，分為水文化區、火文化區及活動表演區。白天活動除了各式特色攤位及往年深受好評的體驗項目外，踩街、打歌、服飾體驗等互動活動也將成為今年的重點。
桃園市政府觀光局提到，龍岡米干作為桃園最具代表性的美食之一，其獨特的口感與風味深受民眾喜愛，為了確保食品安全，桃園市政府特別公開了龍岡米干的製程，鼓勵民眾前往龍岡米干節，親身感受製作過程的精湛技藝，並放心品嚐這道美味佳餚。
活動內容包含4月20日、21日以緬泰傳統活動「潑水祈福」揭開序幕，邀請三寶寺高僧為民眾點水祈福。4月27日將舉辦一場長街米干宴。除了雲南民族踩街外，4月28日晚間將於忠貞新村燃起篝火，照亮夜空燃盡邪祟、「火把求吉」，夜晚的現場將燃起篝火並伴隨著雲南少數民族的打歌表演，週間還辦理五梯次不同文化主題的小旅行，讓來自各地的人們可以深度體驗特有的文化歷史風貌。