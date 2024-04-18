林襄「0遮掩現身紫南宮」！超辣打扮引眾目 粉絲激動認出求合照
「超人氣啦啦隊女神」林襄近年除了啦啦隊應援以外，同時還跨足娛樂圈、時尚圈以及接下各種廣告代言，甚至還有不少海外工作，可謂工作行程滿檔。近日，林襄安排了2天1夜的假期，與閨蜜們驅車前往中台灣旅遊，行經紫南宮時還被認出來，林襄也大方地與粉絲們合照，絲毫沒有架子地展現親和力。
記者張一笙／綜合報導
林襄近日難得獲得清閒，利用空檔時間與閨蜜們一同前往南投旅遊，不僅沿路享用地方美食，還入住日月潭五星級酒店。林襄還在飯店內身穿黃色比基尼泳衣，與閨蜜們大跳近期最火熱的搞笑版「手指舞」〈Magnetic〉，還拍下許多美照大方曬在IG上，讓粉絲們一飽眼福。不僅如此，林襄還換了不同套的衣服入鏡，貼身的白色高領無袖上衣，凸顯他的性感好身材。
結束了日月潭行程，林襄與閨蜜們到了南投竹山紫南宮為自己祈求好運，有粉絲認出林襄並要求與她合照，林襄也大方地接受合照，展現十足親和力，閨蜜還在一旁記錄下過程，並開玩笑地表示：「開粉絲見面會？」
林襄此行除了到日月潭及紫南宮之外，沿路也享受不少美食，除了在地肉圓外，還到台中知名燒肉店用餐，途中也到超商與自己代言的商品合照，還到知名成衣品牌店內逛街，最後還買了一束花回家，結束這趟充電之旅。林襄明（19）日將在味全龍天母主場迎戰3連戰，同時也是知名主題日，將與一同轉隊的李多慧進行連續3天的代言活動。
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